ΓΑΛΛΙΑ

Πέθανε ο Ρ. Κουρμπίς

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο Ρολάν Κουρμπίς, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του γαλλικού ποδοσφαίρου, ο οποίος ως παίκτης είχε φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 1973 - 1974, κατά την οποία μάλιστα στέφθηκε πρωταθλητής με τους «ερυθρόλευκους».

Γεννημένος στη Μασσαλία, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του από τη Μαρσέιγ, κατακτώντας το πρωτάθλημα το 1972, ενώ αργότερα μεταπήδησε στη Μονακό, κατακτώντας επίσης δύο τίτλους, το 1978 και το 1982. Επίσης αγωνίστηκε στις Λιόν και Αζαξιό.

Μετέπειτα διετέλεσε προπονητής της Μαρσέιγ, με την οποία έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου UEFA το 1999, καθώς επίσης των Τουλόν, Τουλούζ, Μπορντό, Μονπελιέ και Καέν.