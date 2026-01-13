Τρίτη 13 Γενάρη 2026
ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2026
Επιβλητικό ξεκίνημα για την Εθνική

Με επιβλητικό τρόπο ξεκίνησε η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βελιγράδι, επικρατώντας 20-6 της Γεωργίας για την 1η αγωνιστική του 2ου ομίλου. Η ελληνική ομάδα έδειξε με το «καλημέρα» τις υψηλές βλέψεις που έχει στη διοργάνωση για την κατάκτηση ενός μεταλλίου και θέλει να διπλασιάσει τις νίκες της σήμερα, με αντίπαλο τη Σλοβενία για τη 2η αγωνιστική (16.15 - ΕΡΤ2 Σπορ), πριν το ντέρμπι με την Κροατία όπου θεωρητικά θα κριθεί η πρωτιά του ομίλου.

Κόντρα στη Γεωργία οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου μετά από ένα κάπως νωθρό ξεκίνημα επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους, πηγαίνοντας στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 12-2. Στον ίδιο ρυθμό συνέχισε η Εθνική και στην επανάληψη, με τον αγώνα να μετατρέπεται σε τυπική διαδικασία.

Τα οκτάλεπτα: 3-0, 9-2, 3-2, 5-2

Ελλάδα: Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 3, Κάκαρης 4, Νικολαΐδης 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Σπάχιτς 1.

Γεωργία: Ραζμάτζε, Τκεσελασβίλι, Νταντβάνι 1, Σουσιασβίλι 1, Μπιτάτζε, Βάσιτς 2, Αντεΐσβλίλι, Σάριτς 1, Ιμναϊσβίλι, Μαγκρακβελίτζε, Τάνκοβιτς, Πιέσιβατς 1, Τσβετάτζε, Βλάχοβιτς.

  • Στο άλλο ματς της 1ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου η Κροατία νίκησε εύκολα τη Σλοβενία με σκορ 20-4. Η βαθμολογία: Κροατία 3, ΕΛΛΑΔΑ 3, Γεωργία 0, Σλοβενία 0.
    

