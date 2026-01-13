ΒΟΛΕΪ - ΤΕΛΙΚΟΣ SUPER CUP

Ωρα τροπαίου για τους «αιώνιους»

Το πρώτο τρόπαιο της νέας χρονιάς διεκδικούν σήμερα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, που κοντράρονται στον τελικό του Super Cup στο κλειστό του Μαρκόπουλου (18.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Οι πρωταθλητές «ερυθρόλευκοι» και οι Κυπελλούχοι «πράσινοι» μάχονται για το τρόπαιο του υπερπρωταθλητή της σεζόν 2024 - 2025, με την επιτυχία να έχει ιδιαίτερη σημασία και για την ψυχολογία των «αιωνίων» αντιπάλων ενόψει της συνέχειας.

Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός μετράει 3 κατακτήσεις Super Cup (2000, 2010, 2024) και ο Παναθηναϊκός 2 (2006, 2022).

Σε αγωνιστικό επίπεδο οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στα μεταξύ τους ματς μέχρι στιγμής στη σεζόν: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στον αγώνα για τον 1ο γύρο του πρωταθλήματος, στο κλειστό του Ρέντη, ενώ ο Ολυμπιακός πήρε άτυπη ρεβάνς με νίκη στον τελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς».