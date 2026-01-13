Το πρώτο τρόπαιο της νέας χρονιάς διεκδικούν σήμερα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, που κοντράρονται στον τελικό του Super Cup στο κλειστό του Μαρκόπουλου (18.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).
Οι πρωταθλητές «ερυθρόλευκοι» και οι Κυπελλούχοι «πράσινοι» μάχονται για το τρόπαιο του υπερπρωταθλητή της σεζόν 2024 - 2025, με την επιτυχία να έχει ιδιαίτερη σημασία και για την ψυχολογία των «αιωνίων» αντιπάλων ενόψει της συνέχειας.
Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός μετράει 3 κατακτήσεις Super Cup (2000, 2010, 2024) και ο Παναθηναϊκός 2 (2006, 2022).
Σε αγωνιστικό επίπεδο οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στα μεταξύ τους ματς μέχρι στιγμής στη σεζόν: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στον αγώνα για τον 1ο γύρο του πρωταθλήματος, στο κλειστό του Ρέντη, ενώ ο Ολυμπιακός πήρε άτυπη ρεβάνς με νίκη στον τελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς».