Ανάσες για Μαρούσι και Πανιώνιο

Οι σημαντικές επιτυχίες Αμαρουσίου και Πανιωνίου στην προσπάθεια που κάνουν για σωτηρία, και η εντυπωσιακή νίκη του Ολυμπιακού, ήταν τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν στη 14η αγωνιστική της Basket League.

Στην Καρδίτσα ο Ολυμπιακός παρέμεινε αήττητος παίρνοντας επιβλητική νίκη 120-80 επί της τοπικής ομάδας, με τους Πίτερς (35 πόντοι) και Ντόρσεϊ (22 π.) σε εξαιρετική μέρα. Ευρεία νίκη πήρε και η ΑΕΚ, 90-65 επί της Μυκόνου στην άδεια λόγω τιμωρίας «Sunel Arena», ανεβαίνοντας στην 3η θέση. Βαθμολογικές ανάσες στη μάχη για παραμονή στην κατηγορία πήραν ο ουραγός Πανιώνιος, που επικράτησε 73-62 του Κολοσσού Ρόδου, και το προτελευταίο Μαρούσι, που επιβλήθηκε 96-78 του Προμηθέα Πάτρας. Συναρπαστικό ήταν το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον Αρη να νικάει 78-76 τον Ηρακλή, ενώ ο Παναθηναϊκός «τα χρειάστηκε» μέχρι να επικρατήσει 94-86 του Περιστερίου.

  • Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 26, Παναθηναϊκός 25, ΑΕΚ 22, ΠΑΟΚ 21, Αρης 19, Ηρακλής 19, Προμηθέας Πάτρας 19, Μύκονος 19, Περιστέρι 18, Καρδίτσα 17, Κολοσσός Ρόδου 16, Μαρούσι 16, Πανιώνιος 15.
    

