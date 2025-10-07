SUPER LEAGUE

Οι «Δικέφαλοι» της ανατροπής

Μόνη 1η η ΑΕΚ μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς | Πήρε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ

Eurokinissi

Νέα κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League διαμόρφωσαν τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής, με τους δύο «Δικεφάλους» να φτάνουν σε σπουδαίες νίκες μετά από ανατροπή: Η ΑΕΚ επί της Κηφισιάς, μένοντας έτσι μόνη 1η, και ο ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού, παίρνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα. Κατά τ' άλλα ο Λεβαδειακός συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του, ο Παναθηναϊκός έφτασε σε δεύτερη συνεχόμενη νίκη, ενώ σημαντικές επιτυχίες κατάφεραν ο Βόλος και ο ΟΦΗ.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-1 τον Ολυμπιακό (Τάισον 63', Ζίβκοβιτς 75' πέναλτι - Τσικίνιο 22'), ανατρέποντας το σε βάρος του σκορ στην επανάληψη, όπου πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση. Από την πλευρά τους οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος, ανοίγοντας το σκορ και πιέζοντας περισσότερο, ωστόσο στο β' μέρος, με λίγες εξαιρέσεις, τους έλειψε η αντίδραση.

Στο Περιστέρι, σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ματς της αγωνιστικής, η ΑΕΚ νίκησε 3-2 την Κηφισιά (Καλοσκάμης 44', Γιόβιτς 60', Μαρίν 90'+2 - Τετέι 14', Παντελίδης 29'), ανατρέποντας το σε βάρος της 2-0 του πρώτου μέρους και παρότι αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο, εξαιτίας της αποβολής του Ρέλβας. Η Κηφισιά με πρωταγωνιστή τον Τετέι κυριάρχησε πλήρως έναντι των «κιτρινόμαυρων» στο πρώτο ημίχρονο, όπου πέραν των δύο γκολ είχε και χαμένο πέναλτι, ωστόσο μετά το 60' ο ρυθμός της έπεσε.

Στα ψηλά της βαθμολογίας εξακολουθεί να φιγουράρει ο Λεβαδειακός, που συνεχίζοντας την καταπληκτική φετινή του πορεία επικράτησε εντός έδρας του Παναιτωλικού με 6-0 (Συμελίδης 31', Πεντρόσο 14', 39' πέναλτι, Παλάσιος 45'+4 πέναλτι, Λέιους 61', Γιούριτς 90'+7 πέναλτι), στη μεγαλύτερη σε εύρος νίκη στην Ιστορία της ομάδας.

Στο άδειο λόγω τιμωρίας γήπεδο της Λεωφόρου ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία ακόμα μέτρια εμφάνιση αλλά νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο (Τσέριν 48'), καλύπτοντας κι άλλο από το έδαφος που είχε χάσει στη βαθμολογία.

Στο θεσσαλικό ντέρμπι στη Λάρισα ο Βόλος κυριάρχησε και επιβλήθηκε της ΑΕΛ με το εντυπωσιακό 5-2 (Κόμπα 5', Λάμπρου 55', Ανιόρ 25', 75', Τζόκα 87' - Ατανάσοφ 22' πέναλτι, Γκαράντε 51'), πετυχαίνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα. Η νέα αποτυχία της ΑΕΛ οδήγησε στην απομάκρυνση του Γιώργου Πετράκη από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης ο ΟΦΗ πήρε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, 3-0 επί του Αρη (Σαλτσέδο 18', Νέιρα 61', Αποστολάκης 80'), και ανάσανε βαθμολογικά, ενώ οι Θεσσαλονικείς υπέστησαν την πρώτη ήττα με τον νέο τους τεχνικό Μανόλο Χιμένεθ.

Τέλος, στις Σέρρες, στο ντέρμπι των ουραγών, ο Πανσερραϊκός νίκησε 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης (Ντα Κόστα 21', Μάρας 88' - Γκονζάλεθ 58'), με την ομάδα της Αρκαδίας να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον τεχνικό Σάββα Παντελίδη.

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 16, ΠΑΟΚ 14, Ολυμπιακός 13, Λεβαδειακός 10, Αρης 10, Βόλος 9, Παναθηναϊκός 8, Κηφισιά 7, ΟΦΗ 6, Ατρόμητος 5, Πανσερραϊκός 5, ΑΕΛ 4, Παναιτωλικός 4, Αστέρας Τρίπολης 2 (Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο).