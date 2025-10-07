SUPER LEAGUE 2

Συνέχισαν νικηφόρα οι πρωτοπόροι

Στην 1η θέση των ομίλων της Super League 2 παραμένουν η Νίκη Βόλου και η Καλαμάτα, καθώς συνέχισαν με νίκες στην 4η αγωνιστική. Για τον 1ο όμιλο η Νίκη επικράτησε 1-0 του ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ για τον 2ο η Καλαμάτα πέτυχε σπουδαίο «διπλό» με σκορ 4-1 επί του Ολυμπιακού. Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής και η εκτός έδρας νίκη της Athens Kallithea με 3-1 επί των Χανίων. Αναλυτικά:

1ος όμιλος

Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0, Αναγέννηση Καρδίτσας - Καμπανιακός 2-0, ΠΑΟΚ Β' - Αστέρας Τρίπολης Β' 0-1, Ηρακλής - Νέστος Χρυσούπολης 3-1, Καβάλα - Μακεδονικός 1-1.

Η βαθμολογία: Νίκη Βόλου 12, Ηρακλής 10, Αναγέννηση Καρδίτσας 9, Αστέρας Τρίπολης Β' 8, Μακεδονικός 5, Καβάλα 4, ΠΑΟΚ Β' 3, Νέστος Χρυσούπολης 3, Καμπανιακός 3, ΠΑΣ Γιάννινα 0.

2ος όμιλος

Ηλιούπολη - Αιγάλεω 1-2, Ελλάς Σύρου - Παναργειακός 5-0, Μαρκό - Πανιώνιος 1-1, Χανιά - Athens Kallithea 1-3, Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα 1-4.