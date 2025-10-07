FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Ανοίγουν την αυλαία ΑΕΚ και Προμηθέας

Τις υποχρεώσεις τους στη φάση των ομίλων του FIBA Champions League ξεκινούν σήμερα η ΑΕΚ και ο Προμηθέας Πάτρας. Στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής, για τον 6ο όμιλο η «Ενωση» δοκιμάζεται στη Λετονία με αντίπαλο τη Ρίγα (21.00 Cosmote Sport 2). Στο άλλο ματς του ίδιου ομίλου η ουγγρική Ζολνόκι υποδέχεται τη σλοβακική Πατριότι. Οσο για τον Προμηθέα, για τον 1ο όμιλο υποδέχεται στην Πάτρα τη γερμανική Χαϊδελβέργη (19.00 - Cosmote Sport 5), ενώ στο άλλο ματς η λιθουανική Ρίτας φιλοξενεί τη Λέγκια Βαρσοβίας.

Υπενθυμίζεται ότι στη φετινή φάση των ομίλων το ελληνικό μπάσκετ εκπροσωπεί και η Καρδίτσα, η οποία συμμετέχει στον 7ο όμιλο, με αντιπάλους την ισπανική Μάλαγα, κάτοχο του τίτλου, την τουρκική Μερσίνη και τη βελγική Οστάνδη.