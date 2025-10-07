Τρίτη 7 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Ανοίγουν την αυλαία ΑΕΚ και Προμηθέας

Τις υποχρεώσεις τους στη φάση των ομίλων του FIBA Champions League ξεκινούν σήμερα η ΑΕΚ και ο Προμηθέας Πάτρας. Στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής, για τον 6ο όμιλο η «Ενωση» δοκιμάζεται στη Λετονία με αντίπαλο τη Ρίγα (21.00 Cosmote Sport 2). Στο άλλο ματς του ίδιου ομίλου η ουγγρική Ζολνόκι υποδέχεται τη σλοβακική Πατριότι. Οσο για τον Προμηθέα, για τον 1ο όμιλο υποδέχεται στην Πάτρα τη γερμανική Χαϊδελβέργη (19.00 - Cosmote Sport 5), ενώ στο άλλο ματς η λιθουανική Ρίτας φιλοξενεί τη Λέγκια Βαρσοβίας.

Υπενθυμίζεται ότι στη φετινή φάση των ομίλων το ελληνικό μπάσκετ εκπροσωπεί και η Καρδίτσα, η οποία συμμετέχει στον 7ο όμιλο, με αντιπάλους την ισπανική Μάλαγα, κάτοχο του τίτλου, την τουρκική Μερσίνη και τη βελγική Οστάνδη.

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Οι «Δικέφαλοι» της ανατροπής
 Δυναμικό «ποδαρικό» για ΑΕΚ και Περιστέρι
 Σπουδαία πρόκριση για τη Βουλιαγμένη
 Συνέχισαν νικηφόρα οι πρωτοπόροι
Αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό σε αγώνα δρόμου
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ