ΠΟΛΟ

Σπουδαία πρόκριση για τη Βουλιαγμένη

Την παρουσία της στην κύρια φάση του Euro Cup πόλο ανδρών εξασφάλισε η Βουλιαγμένη, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στον προκριματικό όμιλο που έγινε στο Μονπελιέ της Γαλλίας. Η ελληνική ομάδα πήρε την πρόκριση ως μία από τις τρεις καλύτερες δεύτερες ομάδες της προκριματικής διαδικασίας συνολικά.

Στον κρίσιμο τελευταίο αγώνα του ομίλου της, η Βουλιαγμένη μετά από αγώνα θρίλερ νίκησε την ιταλική Τριέστε με 23-22 στα πέναλτι (17-17 η κανονική διάρκεια) και σφράγισε τη 2η θέση με 6 βαθμούς. Η ελληνική ομάδα έδειξε χαρακτήρα στο τέταρτο οκτάλεπτο, που στα μισά του βρέθηκε να χάνει 17-15, αλλά με δύο γκολ των Καστρινάκη και Ρέιλε στο τελευταίο δίλεπτο, αλλά και με καλή άμυνα, ισοφάρισε και οδήγησε τον αγώνα στα πέναλτι. Εκεί, μετά τις εύστοχες πρώτες δέκα εκτελέσεις, στην έκτη για την Τριέστε ο Ντράσκοβιτς αστόχησε και ο Χατζής «έγραψε» το τελικό 23-22 για τον ΝΟΒ.

Για την ίδια διοργάνωση ο Απόλλων Σμύρνης δεν κατάφερε να προκριθεί στην κύρια φάση, αφού τερμάτισε μεν 2ος στον όμιλο που έγινε στο Σεράφειο αλλά έμεινε εκτός των τριών καλύτερων δεύτερων της προκριματικής διαδικασίας. Οι «κυανόλευκοι» θα συνεχίσουν στο Conference Cup.