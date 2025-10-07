BASKET LEAGUE

Δυναμικό «ποδαρικό» για ΑΕΚ και Περιστέρι

Με τις σπουδαίες εκτός έδρας νίκες της ΑΕΚ στη Ρόδο και του Περιστερίου στη Νέα Σμύρνη να ξεχωρίζουν μεταξύ των αποτελεσμάτων, ξεκίνησε η σεζόν στο πρωτάθλημα της Basket League με την 1η αγωνιστική. Εντυπωσιακά ξεκίνησαν τα δύο φαβορί για τον τίτλο, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά ο πρωταθλητής Ολυμπιακός χωρίς άγχος νίκησε 100-81 το Μαρούσι, με πρωταγωνιστή τον Βεζένκοφ (15 πόντοι) και με τον νεοαποκτηθέντα Νιλικίνα να κάνει αξιόλογο ντεμπούτο (12 π.).

Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός επίσης δεν συνάντησε προβλήματα απέναντι στον ΠΑΟΚ, τον οποίο νίκησε 93-83, με τον Μήτογλου να ξεχωρίζει από πλευράς πρασίνων με 22 π., ενώ σε καλή μέρα βρέθηκε και ο Ναν (12 π.).

Στο πλέον συναρπαστικό ματς της πρεμιέρας η ΑΕΚ νίκησε 87-85 τον Κολοσσό στη Ρόδο, με την «Ενωση» να διατηρεί τον έλεγχο μέχρι τις αρχές της τέταρτης περιόδου, αλλά τους γηπεδούχους με αντεπίθεση να ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι στα τελευταία λεπτά.

Στη Νέα Σμύρνη το Περιστέρι έφτασε σε πολύτιμη όσο και εντυπωσιακή νίκη 87-61 επί του Πανιωνίου, στο ντεμπούτο του Νίκου Ξανθόπουλου στην τεχνική ηγεσία των Περιστεριωτών.

Δυναμικά επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία ο Ηρακλής, νικώντας 90-79 τον Προμηθέα στο «Ιβανώφειο», ενώ η Καρδίτσα πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σε πρεμιέρα πρωταθλήματος, 91-77 επί του Αρη. Ρεπό στην 1η αγωνιστική είχε η Μύκονος.