ΠΟΛΟ - CHAMPIONS LEAGUE

Βλέπει Φάιναλ 4 ο Ολυμπιακός

Σπουδαίο βήμα πρόκρισης στο Φάιναλ 4 του Champions League πόλο ανδρών έκανε χτες ο Ολυμπιακός, νικώντας 16-15 τη Νόβι Μπέογκραντ στον Πειραιά, για την 4η αγωνιστική του ομίλου τους στα προκριματικά της διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους 6 βαθμούς και έμειναν μόνοι 2οι, πίσω από την πρωτοπόρο και φαβορί για την πρωτιά του ομίλου Μπαρτσελονέτα (9 β.). Η επιτυχία έναντι της Νόβι, βασικής αντιπάλου του Ολυμπιακού για το δεύτερο «εισιτήριο» για το Φάιναλ 4, τον φέρνει σε πλεονεκτική θέση ενόψει της συνέχειας έναντι της σερβικής ομάδας, παρότι δεν κάλυψε την ήττα του στον αγώνα του Βελιγραδίου (12-10).

Σε ένα ματς ανοιχτό και ισορροπημένο στη μεγαλύτερη διάρκειά του, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη δείχνοντας χαρακτήρα, χάρη στην πολύ καλή του άμυνα και με τον Ζαλάνκι να πετυχαίνει δύο καθοριστικά γκολ. Πρώτοι σκόρερ των «ερυθρολεύκων» ήταν οι Φουντουλής, Ανγκιάλ και Γενηδουνιάς, που πέτυχαν από 3 γκολ, ενώ για τη Νόβι ο Μαρτίνοβιτς με 4.