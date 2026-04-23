Πέμπτη 23 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
FIBA EUROPE CUP
Προβάδισμα για το τρόπαιο ο ΠΑΟΚ

Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup έκανε χτες ο ΠΑΟΚ, νικώντας 79-73 την Μπιλμπάο στην Πυλαία, στον πρώτο τελικό της διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα καλείται τώρα στον δεύτερο τελικό, στη Χώρα των Βάσκων στις 29 Απρίλη (21.00), να υπερασπιστεί αυτήν τη διαφορά των 6 πόντων και να πανηγυρίσει το τρόπαιο.

Παρότι ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε την ευκαιρία, δεν κατάφερε να πετύχει μια ευρύτερη νίκη, που θα τον έφερνε σε ακόμα πιο πλεονεκτική θέση ενόψει του δεύτερου τελικού, όμως η νίκη απέναντι στην ισχυρή αντίπαλό του, κάτοχο του τροπαίου, αποτελεί σημαντική επιτυχία που δίνει στον ΠΑΟΚ ψυχολογική ώθηση για τη δύσκολη αποστολή που τον περιμένει την άλλη βδομάδα στο Μπιλμπάο.

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και είχε το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του χθεσινού πρώτου τελικού (16-13 στο 10', 43-35 ημίχρονο, 60-53 στο 30'), ενώ προηγήθηκε και με 12 πόντους στο 23' (47-35), έχοντας ως κορυφαίο τον Μπέβερλι (24 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ). Στο τέταρτο δεκάλεπτο όμως η Μπιλμπάο, με μπροστάρηδες στην επίθεση τους Χίλαρντ και Τζαγουόρσκι, που πέτυχαν σημαντικά καλάθια, «ροκάνισε» τη διαφορά μέχρι και στον 1 πόντο (60-59), βάζοντας πίεση στους γηπεδούχους. Στα τελευταία λεπτά η βελτίωση της αμυντικής λειτουργίας του ΠΑΟΚ και οι λύσεις που έδωσαν στην επίθεση οι Μουρ και Μπέβερλι βοήθησαν έτσι ώστε ο «Δικέφαλος του Βορρά» να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι τη λήξη.

ΠΑΟΚ: Αλεν 5, Μέλβιν 5, Ταϊρί 21, Κόνιαρης, Ομορούγι 4, Περσίδης, Μπέβερλι 24, Φίλλιος 2, Μουρ 11, Ντιμσά 7.

Μπιλμπάο: Νορμάντας 4, Φρέι 5, Τζαγουόρσκι 24, Κράμπελι 3, Χίλιαρντ 19, Μπακαγιόκο 5, Πέτρασεκ, Πάντζαρ 6, Φοντ, Χλίνασον 7.

    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
