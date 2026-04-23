BASKET LEAGUE

Στο φινάλε θα κριθεί η πεντάδα

Στην 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Basket League θα κριθεί ποια ομάδα θα τερματίσει στην 5η θέση, ενόψει των πλέι οφ. Σε χθεσινό εξ αναβολής ματς για τη 15η αγωνιστική, κομβικό για τη διεκδίκηση μιας θέσης στην πεντάδα, το Περιστέρι πήρε σημαντική εντός έδρας νίκη 78-75 επί του Αρη και αυτήν τη στιγμή παραμένει μόνο 5ο με 14-10.

Στο φινάλε της κανονικής περιόδου όμως η ομάδα των δυτικών προαστίων δεν θα κρατάει την τύχη της στα χέρια της, καθώς δεν κατάφερε να νικήσει με διαφορά που θα της έδινε πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας με τους «κιτρινόμαυρους» της Θεσσαλονίκης, που είναι 6οι με 13-10. Ετσι, τα πάντα θα κριθούν στην 26η αγωνιστική, με το Περιστέρι να έχει ρεπό και τον Αρη να φιλοξενεί τον Πανιώνιο στο Αλεξάνδρειο, όπου με νίκη θα καταλάβει αυτός την 5η θέση.

Να σημειωθεί ότι και οι δύο ομάδες έχουν κλείσει θέση στα πλέι οφ, ενώ από τη θέση που θα καταλάβουν θα εξαρτηθεί και ο αντίπαλός τους στον α' γύρο της διαδικασίας.

Στο χθεσινό ματς για το Περιστέρι ξεχώρισε ο Νίκολς με 19 πόντους, και από τον Αρη ο Μπράις Τζόουνς επίσης με 19.