ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Κρίνεται ο τίτλος στο Μετς

Η τρίτη «πράξη» των τελικών της φετινής Volleyleague γυναικών διεξάγεται σήμερα στο κλειστό του Μετς, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΖΑΟΝ σε ένα καθοριστικό ραντεβού για την κόντρα του τίτλου. Οι «πράσινες», με εφαλτήριο το υπέρ τους 2-0 στις νίκες και έχοντας τον ρόλο του φαβορί της αναμέτρησης με βάση και την αγωνιστική εικόνα μέχρι τώρα, θέλουν να τριτώσουν τις επιτυχίες και να σφραγίσουν την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Για να το πετύχουν στηρίζονται και στη βοήθεια της έδρας τους, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια και να αναμένεται να δώσουν βροντερό «παρών».

Στο αντίποδα, η ομάδα της Κηφισιάς, που αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, παίζει το τελευταίο της «χαρτί» προκειμένου να μείνει ζωντανή στο κυνήγι μιας ιστορικής επιτυχίας.