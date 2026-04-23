EUROLEAGUE

Και τώρα Βαλένθια για τον Παναθηναϊκό

Εύκολα καθάρισε τελικά ο Παναθηναϊκός με την περιπέτεια των πλέι ιν της Euroleague, νικώντας 87-79 τη Μονακό στο ΟΑΚΑ, στον αγώνα 7-8. Ετσι οι «πράσινοι» προκρίθηκαν στα πλέι οφ καταλαμβάνοντας την 7η θέση, που τους φέρνει αντιμέτωπους στα προημιτελικά με τη Βαλένθια, 2η στην κανονική περίοδο και μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης.

Η πρόκριση στο Φάιναλ 4 του ΟΑΚΑ θα κριθεί στις 3 νίκες σε σειρά αγώνων best of 5, με τη Βαλένθια να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Το πρόγραμμα των πλέι οφ ξεκινάει την ερχόμενη βδομάδα, με τον Παναθηναϊκό να δίνει τα δύο πρώτα ματς της σειράς στην Ισπανία, την Τρίτη 28/4 (21.45) και την Πέμπτη 30/4 (21.45), ενώ ο τρίτος αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 6 Μάη (21.15). Αν χρειαστεί 4ο ματς θα γίνει επίσης στο ΟΑΚΑ στις 8 Μάη (21.15). Η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Βαλένθια - Παναθηναϊκός στο Φάιναλ 4 θα αντιμετωπίσει στον έναν από τους δύο ημιτελικούς τον νικητή του ζευγαριού των πλέι οφ Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ.

Μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός

Οσο για τον 1ο της κανονικής περιόδου Ολυμπιακό, θα μάθει τον αντίπαλό του στα πλέι οφ αύριο το βράδυ, οπότε θα προκύψει μέσα από τη β' φάση των πλέι ιν η 8η ομάδα της τελικής βαθμολογίας. Στο Πριγκιπάτο θα κοντραριστούν η Μονακό, ηττημένη του αγώνα 7-8, και η Μπαρτσελόνα, νικήτρια του αγώνα 9-10, καθώς επικράτησε 80-72 του Ερυθρού Αστέρα. Οποιος κι αν είναι ο αντίπαλός τους οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.