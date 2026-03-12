ΕUROLEAGUE

Κομβικές δοκιμασίες για τους «αιώνιους»

Ανεβασμένος για το πλεονέκτημα

Σε κομβική «στροφή» στο κυνήγι μιας θέσης στα πλέι οφ της Euroleague φτάνει σήμερα η προσπάθεια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, που δοκιμάζονται εκτός έδρας στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής.

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στο Πριγκιπάτο κόντρα στη Μονακό (20.00 - Novasports 4) των πολλών προβλημάτων, και από χθες χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη, που παραιτήθηκε από τεχνικός της ομάδας. Να σημειωθεί ότι οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από νίκη 104-77 επί της Παρί στη Γαλλία, σε ματς που έγινε πρόωρα για την 34η αγωνιστική την Τρίτη. Το «διπλό» αυτό κρατάει ψηλά τον Ολυμπιακό, που με 20-10 (και τον αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ να εκκρεμεί) παραμένει 2ος και σε θέση ισχύος για παρουσία στην πρώτη τετράδα, που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Απέναντι στη Μονακό στόχος της ελληνικής ομάδας είναι η συνέχιση του νικηφόρου σερί, που θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα για την επίτευξη της τετράδας.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας επεσήμανε ότι η αναμέτρηση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, και ότι οι παίκτες του δεν πρέπει να παρασυρθούν από τα προβλήματα της Μονακό, που παραμένει επικίνδυνη.

Εκτός αποστολής για τους «ερυθρόλευκους» παραμένει ο Γουόκαπ, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Βεζένκοφ.

Ζητείται επανεκκίνηση

Θέλοντας να πατήσει το «κουμπί» της επανεκκίνησης μετά το 0 στα 4 τελευταία ματς, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΟΑΚΑ (22.00 - Novasports Prime). Οι «πράσινοι» δεν έχουν περιθώρια νέων απωλειών, καθώς έχουν πέσει 10οι με 16-14 και πλέον είναι επισφαλής ακόμα και η παρουσία τους στην πρώτη εξάδα, που οδηγεί απευθείας στα πλέι οφ.

Στα θετικά για τον τεχνικό του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό θα έχει στη διάθεσή του πλήρες ρόστερ, αφού εντάχθηκε στην αποστολή και ο μέχρι πρότινος τραυματίας Λεσόρ, ενώ ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις τους οι Σλούκας και Σαμοντούροβ.