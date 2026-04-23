ΜΠΑΣΚΕΤ - Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ο τίτλος στον Αθηναϊκό

Η Ομοσπονδία απέρριψε την ένσταση του Παναθηναϊκού για τα όσα έγιναν στον πρώτο τελικό

Πρωταθλήτρια μπάσκετ γυναικών 2025 - 2026 στέφθηκε η ομάδα του Αθηναϊκού, μετά τη χθεσινή απόφαση της Ομοσπονδίας να απορρίψει την ένσταση του Παναθηναϊκού. Αυτό σημαίνει και την οριστική διακοπή της σειράς των τελικών της Α1, μετά τα όσα συνέβησαν στον πρώτο αγώνα στον Βύρωνα, όπου ο Παναθηναϊκός αποχώρησε στο ημίχρονο, καταγγέλλοντας την απαγόρευση εισόδου σε 40 φιλάθλους του, παρότι είχαν προμηθευτεί εισιτήριο.

Εκτοτε η σειρά των τελικών παρέμενε «στον αέρα», με τον Παναθηναϊκό να καταθέτει ένσταση. Μετά την απόρριψή της, η Ομοσπονδία στηριζόμενη στα όσα προβλέπουν οι κανονισμοί για τα περιστατικά απέκλεισε τον Παναθηναϊκό από τη συμμετοχή του στην συνέχεια της σειράς, κάτι που αυτομάτως οδήγησε στην ανακήρυξη του Αθηναϊκού ως πρωταθλητή, με το τρόπαιο να απονέμεται σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό του Βύρωνα.

Την απόφαση της Ομοσπονδίας σχολίασε με καυστική ανακοίνωσή του ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «ο σύλλογος δεν θα προδώσει τις αρχές του για κανέναν τίτλο».