Η Ομοσπονδία απέρριψε την ένσταση του Παναθηναϊκού για τα όσα έγιναν στον πρώτο τελικό
Εκτοτε η σειρά των τελικών παρέμενε «στον αέρα», με τον Παναθηναϊκό να καταθέτει ένσταση. Μετά την απόρριψή της, η Ομοσπονδία στηριζόμενη στα όσα προβλέπουν οι κανονισμοί για τα περιστατικά απέκλεισε τον Παναθηναϊκό από τη συμμετοχή του στην συνέχεια της σειράς, κάτι που αυτομάτως οδήγησε στην ανακήρυξη του Αθηναϊκού ως πρωταθλητή, με το τρόπαιο να απονέμεται σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό του Βύρωνα.
Την απόφαση της Ομοσπονδίας σχολίασε με καυστική ανακοίνωσή του ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «ο σύλλογος δεν θα προδώσει τις αρχές του για κανέναν τίτλο».