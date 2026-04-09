SUPER LEAGUE - ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

Παρέμειναν οι λεπτές ισορροπίες

Ανακατατάξεις - έστω και μικρές - στη βαθμολογία των ομάδων που μάχονται για την παραμονή στην κατηγορία έφεραν τα αποτελέσματα της χθεσινής 2ης αγωνιστικής των πλέι άουτ.

Ξεχώρισε η νίκη του Παναιτωλικού με 2-1 επί της ΑΕΛ στη Λάρισα (Αλεκσιτς 34', 58' - Κακουτά 84'), με την ομάδα του Αγρινίου να κάνει σημαντικό βήμα προκειμένου να εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή. Αντίθετα οι Θεσσαλοί, με τη δεύτερη ήττα τους στα πλέι άουτ, έχουν περιέλθει σε δύσκολη θέση.

Στις Σέρρες, στην κόντρα των ουραγών, Πανσερραϊκός και Αστέρας Τρίπολης «κόλλησαν» στο 0-0, αποτέλεσμα που δεν βολεύει απόλυτα κανέναν από τους δύο, ωστόσο τους έφερε πιο κοντά στην ΑΕΛ, και έτσι διατηρούν κι αυτοί τις ελπίδες τους.

Τέλος, στο Περιστέρι Ατρόμητος και Κηφισιά επίσης έφεραν ισοπαλία 0-0, με τη φιλοξενούμενη να παίρνει πολύτιμο βαθμό στην προσπάθειά της για παραμονή.