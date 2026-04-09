ΜΠΑΣΚΕΤ - ΕUROCUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Για την ανατροπή στην Τουρκία ο Αθηναϊκός

Στοχεύοντας στην ανατροπή των δεδομένων όπως διαμορφώθηκαν μετά το πρώτο ματς, ο Αθηναϊκός αγωνίζεται σήμερα στην Τουρκία κόντρα στη Μερσίν για τον δεύτερο τελικό του Eurocup μπάσκετ γυναικών (20.00 - Novasports Start). Το έργο της ομάδας του Βύρωνα έχει γίνει αρκετά δύσκολο μετά την ήττα με 85-80 στον πρώτο τελικό στη Γλυφάδα και οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου καλούνται σήμερα να φτάσουν σε μια ιστορική ανατροπή, ώστε να πανηγυρίσουν το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Ιστορία του συλλόγου. Για να τα καταφέρει ο Αθηναϊκός χρειάζεται νίκη με 6 πόντους διαφορά.