ΠΟΛΟ - WORLD CUP

Εκλεισε θέση στην τελική φάση η Εθνική

Eurokinissi Sports

Θέση στην τελική φάση του World Cup πόλο ανδρών, που θα διεξαχθεί τον Ιούλη στην Αυστραλία, έκλεισε χθες η Εθνική ομάδα μετά τη νίκη της με 14-11 επί της Ολλανδίας στο φινάλε του ομίλου τους στον προκριματικό γύρο που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη. Η Εθνική κατέλαβε τη 2η θέση στον όμιλο, πίσω από την 1η Ουγγαρία, και προκρίθηκε στην τετράδα της διοργάνωσης, όπου θα βρεθούν και οι δύο πρώτες ομάδες του άλλου ομίλου. Η παρουσία της αυτή στην τελική τετράδα τής δίνει και το εισιτήριο για το Super Final του θεσμού, αφού στην τελική φάση προκρίνονται οι 6 πρώτες ομάδες της κατάταξης από τη διοργάνωση της Αλεξανδρούπολης. Απαλλαγμένη πλέον από το άγχος της πρόκρισης, στη συνέχεια των αγώνων η Εθνική θα διεκδικήσει την υψηλότερη δυνατή θέση στον προκριματικό γύρο.

Κόντρα στην Ολλανδία οι Ελληνες διεθνείς τα βρήκαν σκούρα, ιδίως στο β' μέρος, αλλά στα τελευταία κρίσιμα λεπτά έδειξαν χαρακτήρα και βρήκαν τις λύσεις επιθετικά, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον κορυφαίο της Εθνικής χθες Αργυρόπουλο, ο οποίος πέτυχε 7 γκολ, κάποια από τα οποία ήταν καθοριστικά, «κλειδώνοντας» την ελληνική νίκη.

Οι σκόρερ για την Εθνική: Σκουμπάκης 1, Αργυρόπουλος 7, Παπαναστασίου 1, Καλογερόπουλος 2, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης 1, Σπάχιτς 1. Για την Ολλανδία: Γκμπαντάμασι 1, Φαν Ντερ Βάιντεν 1, Μπάκερ 1, Τε Ρίλε 1, Γ. Φαν ντερ Βάιντεν 1, Ντε Βέερντ 3, Τεν Μπρουκ 2, Καμπούρτ, Χοφμάιερ 1.

Στο άλλο ματς του ομίλου η Ουγγαρία νίκησε 12-10 τη Σερβία.