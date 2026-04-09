ΡΟΥΜΑΝΙΑ

«Εφυγε» ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Μια εμβληματική μορφή του ρουμανικού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου (πατέρας του τεχνικού του ΠΑΟΚ, Ραζβάν), έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία επιδεινώθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Ο Μ. Λουτσέσκου θεωρείται ένα από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε η Ρουμανία, κατακτώντας 6 τίτλους με την Ντιναμό Βουκουρεστίου, ενώ υπήρξε και 70 φορές διεθνής με την Εθνική Ρουμανίας και αρχηγός στο Μουντιάλ του 1970.

Συνεχίζοντας ως προπονητής, διέγραψε μια πλούσια καριέρα τίτλων στις ομάδες όπου θήτευσε. Η παρουσία του στην ουκρανική Σαχτάρ Ντονέτσκ θεωρείται η πλέον επιτυχημένη, καθώς την οδήγησε στην κατάκτηση 22 τροπαίων (8 πρωταθλήματα, 6 Κύπελλα, 7 Super Cup και το Κύπελλο UEFA της σεζόν 2008 - 2009), ενώ συνολικά στην καριέρα του πανηγύρισε 37 τρόπαια. Λίγες μέρες πριν τον θάνατό του υπήρξε τεχνικός της Εθνικής Ρουμανίας.