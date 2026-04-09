EUROLEAGUE

Δοκιμασίες «αιωνίων» μέρος δεύτερο

Με μπούσουλα τις προχθεσινές τους νίκες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συνεχίζουν σήμερα τις υποχρεώσεις τους στη Euroleague με νέες δύσκολες αποστολές στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής.

Στην ουδέτερη Σόφια ο Ολυμπιακός, που πλέον απολαμβάνει τη ...μοναξιά της κορυφής, αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ (19.30 - Novasports 4). Με τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν οριστικά την παρουσία τους στην τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, και έτσι στις τελευταίες αγωνιστικές στόχος της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι η κατάληψη της πρωτιάς στην κανονική περίοδο, μπροστά στις διασταυρώσεις της οκτάδας. Από την άλλη η Χάποελ, από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης, «καίγεται» για τη νίκη προκειμένου να κλείσει θέση στην τετράδα. Για τον Ολυμπιακό δεν θα αγωνιστεί ο Φουρνιέ.

Οσο για τον Παναθηναϊκό, μετά την επιβλητική νίκη επί της Μπαρτσελόνα στην Καταλονία έχει απόψε δεύτερη συνεχόμενη δοκιμασία επί ισπανικού εδάφους, αυτήν τη φορά με αντίπαλο τη Βαλένθια (21.45 - Novaspots Prime), σε ένα ματς ιδιαίτερα κομβικό για τους στόχους των δύο ομάδων. Με νίκη οι «πράσινοι» «αγγίζουν» την εξάδα, που δίνει απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ, ώστε να αποφύγουν τον μπελά των πλέι ιν, και παράλληλα κρατούν ζωντανές τις ελπίδες τους ακόμα και για την 4η θέση - κάτι που βέβαια θα εξαρτηθεί από συνδυασμό αποτελεσμάτων. Από τη μεριά της η Βαλένθια, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ (δεν γίνεται να πέσει κάτω από την 6η θέση), έχει πλέον ως στόχο την είσοδο στην τετράδα.