ΧΑΝΤΜΠΟΛ - ΕURO 2026 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«Γλυκιά» ήττα για την Εθνική

«Γλυκιά» ήττα - καθώς διατηρεί ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του Euro 2026 - υπέστη χθες η Εθνική χάντμπολ γυναικών, 24-22 από την Ισπανία στο κλειστό της Κοζάνης για την 5η αγωνιστική του ομίλου τους στα προκριματικά. Η Εθνική, που έχει ήδη εξασφαλίσει την 3η θέση στον όμιλο, επιδιώκει να βρεθεί ανάμεσα στους 4 καλύτερους εκ των 6 τρίτων των ομίλων, που θα πάρουν το εισιτήριο για την τελική φάση, ακολουθώντας τους δύο πρώτους (προκρίνονται απευθείας). Με δεδομένο ότι στην ειδική βαθμολογία μετράνε τα αποτελέσματα με τις δύο πρώτες ομάδες του ομίλου, η χθεσινή ήττα της Εθνικής από την πρωτοπόρο Ισπανία με μόλις 2 γκολ διαφορά διατηρεί ακέραιες τις βλέψεις της για πρόκριση. Μάλιστα παραμένει ανοιχτό για την Εθνική ακόμα και το ενδεχόμενο κατάληψης της 2ης θέσης και απευθείας πρόκρισης. Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν για την ελληνική ομάδα στην επόμενη αναμέτρηση, με τη 2η αυτήν την στιγμή Αυστρία, εκτός έδρας, την Κυριακή 12/4 (19.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).