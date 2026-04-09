CONFERENCE LEAGUE

Toν δρόμο για την υπέρβαση ψάχνει η ΑΕΚ

Κοντράρεται με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά

Τον δρόμο για μια ιστορική υπέρβαση θέλει να ανοίξει σήμερα η ΑΕΚ αντιμετωπίζοντας τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη (19.45 - ΑΝΤ1 / Cosmote Sport 2), στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά του Conference League.

Με «προίκα» τη σπουδαία μέχρι τώρα πορεία της στη φετινή διοργάνωση, αλλά και με εφαλτήριο τις επιτυχημένες εμφανίσεις σε εγχώριο επίπεδο, που την έχουν καταστήσει πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η «Ενωση» επιδιώκει απόψε το θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στα ημιτελικά, ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια την επόμενη βδομάδα.

Η ψυχολογία στην ΑΕΚ είναι ιδανική, κλίμα που ενισχύεται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών, με τον τεχνικό της ομάδας Μάρκο Νίκολιτς να έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες του.

Ο αγώνας αποτελεί μεγάλη στιγμή και για τη Ράγιο, η οποία έχει φτάσει στην οκτάδα ευρωπαϊκής διοργάνωσης για μόλις δεύτερη φορά στην Ιστορία της μετά το 2001 και το τότε Κύπελλο UEFA. Μπορεί στο ισπανικό πρωτάθλημα η ομάδα της συνοικίας Βαγιέκας της Μαδρίτης να μάχεται για την παραμονή, στην Ευρώπη ωστόσο έχει πραγματοποιήσει σπουδαίες εμφανίσεις, αρχικά περνώντας απευθείας στους «16» και εκεί αποκλείοντας την τουρκική Σαμσουνσπόρ.