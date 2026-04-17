ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

«Τι κίνημα χρειάζονται σήμερα οι εργαζόμενοι;»: Αυτό είναι το κύριο ερώτημα που αναδεικνύουν οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ που συγκροτούν το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ στην Κρήτη. Και αυτό το βασικό ερώτημα απαντήθηκε αναλυτικά από τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου της ΔΑΣ, που αποτέλεσε ένα κάλεσμα στους εργαζόμενους και στα σωματεία τους, αλλά και σε όσους συνδικαλιστές δεν συμβιβάζονται με τη σαπίλα του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού, να στηρίξουν αυτήν τη γραμμή και τη ΔΑΣ στο Συνέδριο.

Μάλιστα η ΔΑΣ αποκάλυψε αναλυτικά και μια σειρά στοιχεία για το πώς αναπαράγονται οι πλαστοί συσχετισμοί σε συνέδρια Εργατικών Κέντρων και στην ίδια τη ΓΣΕΕ, ώστε να μένουν βιδωμένοι στις καρέκλες τους εργατοπατέρες σαν τον εκατομμυριούχο πρόεδρο Παναγόπουλο, που βγάζει τη «βρώμικη δουλειά» για την κυβέρνηση και το κράτος.

Με αυτήν τη σαπίλα της υποταγής η εργατική τάξη πρέπει να ξεμπερδέψει, αυτό είναι το μήνυμα των συνδικαλιστών της ΔΑΣ. Για συνδικάτα μαχητικά, ζωντανά, με συλλογικές διαδικασίες, όργανα πάλης και διεκδίκησης στα χέρια των εργατών.