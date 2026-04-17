Παρασκευή 17 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΛΟΝΔΙΝΟ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.- Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ενωση υπέγραψαν συμφωνία επανένταξης του Λονδίνου, από το 2027, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus, έξι χρόνια μετά το Brexit. Οι Βρετανοί διέκοψαν τη συμμετοχή τους σε αυτό το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών τον Δεκέμβριο του 2020, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ. Η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε χτες ότι «περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι» θα επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα κατά την πρώτη χρονιά της επανεισαγωγής του.

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Το BBC θα απολύσει 2.000 εργαζόμενους, δηλαδή περίπου το 10% του δυναμικού του, προκειμένου να μειώσει τις δαπάνες του κατά τη διάρκεια των τριών επόμενων ετών, γεγονός που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων στους κόλπους του ομίλου εδώ και 15 χρόνια.

    

