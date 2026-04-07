ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

Τα νοσοκομεία δεν είναι μαγαζί, δωρεάν Υγεία σε κάθε ασθενή!

Δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χτες οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο «Η Παμμακάριστος», σωματεία και μαζικοί φορείς της περιοχής, διαμηνύοντας ότι «Η "Παμμακάριστος" δεν είναι μαγαζί, δωρεάν Υγεία για κάθε ασθενή», «δώστε λεφτά για την Υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία», απαιτώντας αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας. Αφορμή για την κινητοποίηση στάθηκε άλλη μια κυβερνητική φιέστα με κορδέλες σε εγκαίνια, που στήθηκε προκειμένου να κουκουλωθούν τα τεράστια κενά σε προσωπικό και χρηματοδότηση.

Κατά την άφιξή του, ο υπουργός Υγείας προχωρώντας στα γνωστά επικοινωνιακά σόου πλησίασε τους εργαζόμενους κι όταν εκείνοι προσπάθησαν να μιλήσουν για τα σοβαρά προβλήματα του νοσοκομείου, τους παρέπεμψε... στο γραφείο του.

Και αυτό όταν το σωματείο έχει κάνει δεκάδες παρεμβάσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς, ενώ η πολιτική ηγεσία του υπουργείου απορρίπτει κάθε συνάντηση με την Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) και την ΕΙΝΑΠ, ενώ «κάνει πάρτι» με τις συνδικαλιστικές ηγεσίες που κάνουν πλάτη στην πολιτική εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης.

Με την κινητοποίηση απαίτησαν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και κλάδων, αφού είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο 83 νοσηλευτές καλύπτουν όλο το νοσοκομείο, ενώ στο ανακαινισμένο ΤΕΠ μόνο 8 νοσηλευτές καλούνται να καλύψουν όλες τις βάρδιες.

Υπενθυμίζεται ότι η απάντηση στις δεκάδες καταγγελίες για τις ελλείψεις ήταν ένταξη της «Παμμακάριστος» σε καθημερινή πρωινή λειτουργία, δηλαδή σε διαρκή εφημερία, με συνέπεια την περαιτέρω εντατικοποίηση και επιβάρυνση για τους εργαζόμενους, αυξάνοντας την πιθανότητα λάθους σε βάρος των ασθενών.

«Οι εργαζόμενοι δηλώνουμε εξουθενωμένοι και εξοργισμένοι. Ο κίνδυνος σοβαρών λαθών σε βάρος των ασθενών ελλοχεύει καθημερινά λόγω των συνθηκών και μόνο χάρη στο φιλότιμο, την ομαδικότητα, την αλληλεγγύη και την υπερπροσπάθειά μας μειώνεται», κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι απαιτώντας συγκεκριμένα μέτρα, όπως την αναστολή της πρωινής εφημερίας μέχρι να στελεχωθεί πλήρως το νοσοκομείο, προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων με κατεπείγουσα προτεραιότητα σε ακτινολόγους και αναισθησιολόγους. Κατασκευή 2 νέων ανελκυστήρων. Αυτόνομο ΤΕΠ για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών κ.ά.