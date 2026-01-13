ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Σε «ασφυξία» λόγω της γρίπης ενώ η κυβέρνηση κουνάει το δάχτυλο σε ασθενείς και προσωπικό

Σε τεντωμένο σχοινί λειτουργούν τασε συνθήκες υποστελέχωσης και ακραίας υπερεντατικοποίησης για το προσωπικό, με το «κερασάκι» να μπαίνει από την αναμενόμενη εποχική γρίπη και άλλες ιώσεις.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ το διάστημα 29 Δεκέμβρη 2025 - 4 Γενάρη 2026 καταγράφηκαν 147 νέες εισαγωγές COVID-19, μία νέα διασωλήνωση και δύο θάνατοι.

Στα ύψη όμως βρίσκεται και η θετικότητα στη γρίπη, με 722 νέες εισαγωγές, έναντι 497 την προηγούμενη βδομάδα. 13 κρούσματα νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκαν δύο νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Δεν υπήρχε ούτε tamiflou στο «Γεννηματάς»!

Με την πίεση στις εφημερίες να είναι τεράστια, προκλητικά είναι όσα απευθύνει ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης στους ασθενείς, λέγοντάς τους πως είναι ...«κρίμα να ταλαιπωρείτε τους εαυτούς σας και να επιβαρύνετε το ΕΣΥ επειδή δεν κάνατε ένα απλό αντιγριπικό εμβόλιο» και επικαλείται το περιβόητο «βραχιολάκι», που τάχα θα μείωνε τις αναμονές στα ΤΕΠ. Χαρακτηριστικά είναι όμως όσα μεταφέρει στον «Ριζοσπάστη» η Γεωργία Φιλίππα, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στο «Γεννηματάς», απαντώντας στις παραπάνω χυδαιότητες:

«Στο Νοσοκομείο "Γεννηματάς", παρά την άνοδο εισαγωγών για γρίπη, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπήρχε το βασικό αντιικό φάρμακο (tamiflu) σε όλο το νοσοκομείο! Η παραμονή στα Επείγοντα εξακολουθεί να ξεπερνά τις 24 ώρες, μέχρι χθες είχαν αναπτυχθεί πάνω από 30 ράντζα σε όλες τις κλινικές, ακόμα και καρδιολογικοί - χειρουργικοί ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζο, ενώ η απομόνωση των ιογενών περιστατικών είναι αδύνατη λόγω έλλειψης χώρου. Για μία ακόμα φορά η κυβέρνηση μετακυλίει την ευθύνη στους ασθενείς, μπας και κρύψει αυτά που δεν κρύβονται, όπως η ανάγκη για περισσότερα δημόσια νοσοκομεία και δωρεάν ΠΦΥ. Είναι ντροπή ο υπουργός Υγείας να κουνάει το δάχτυλο στους ασθενείς, όταν ο ίδιος έχει κλείσει 13 νοσοκομεία».

Δεκάδες στα ράντζα στο «Αττικόν»

Στο Αττικόν η εικόνα παραμένει ίδια: Στην τελευταία εφημερία έγιναν 217 εισαγωγές και πάνω από το 50%, οι 128, νοσηλεύονται σε ράντζα τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλες τις κλινικές. Στην εφημερία του Σεπτέμβρη, δηλαδή χωρίς την αναμενόμενη έξαρση της γρίπης, το «Αττικόν» έκανε 201 εισαγωγές, εκ των οποίων οι 120 νοσηλεύτηκαν σε ράντζο. «Τα περιστατικά γρίπης δεν φτάνουν ούτε στον διάδρομο, παραμένουν στα Επείγοντα μέχρι την επόμενη εφημερία. Δεν είναι δυνατόν η ευθύνη για τη διαχρονική ασφυξία στα δημόσια νοσοκομεία να μετακυλίεται στον ασθενή. Η λύση είναι να ανοίξει εδώ και τώρα το Νοσοκομείο Λοιμωδών και να στελεχωθεί πλήρως, για να αποσυμφορηθεί το "Αττικόν". Να ανοίξουν οι 10.000 κλίνες νοσηλείας που έκλεισαν πριν 13 χρόνια, να προσληφθούν 20.000 μόνιμοι νοσηλευτές», επισημαίνει η Αννα Ψαρρού, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στο «Αττικόν».

«Κάντε εξιτήρια»

Σοβαρές και επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργίες καταγράφηκαν και στις πρόσφατες γενικές εφημερίες στο Νοσοκομείο «Αγία Ολγα», αναδεικνύοντας την πλήρη αδυναμία ασφαλούς διαχείρισης των περιστατικών. Οπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων, στη γενική εφημερία (6/1) οι παθολόγοι εξέτασαν πάνω από 160 ασθενείς μέσα σε λίγες ώρες, ενώ η εφημερία έκλεισε με 20 ράντζα και με διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Κλινικές όπως η Αγγειοχειρουργική και η Ουρολογική μετατράπηκαν άτυπα σε Παθολογικές, φιλοξενώντας δεκάδες περιστατικά χωρίς το αντίστοιχο προσωπικό. Ασφυκτικά γεμάτες ήταν και η Χειρουργική αλλά και η Καρδιολογική κλινική, με πολλές φιλοξενίες σε άλλα Τμήματα.

Τις μέρες που ακολούθησαν, οι πρωινές εφημερίες εξελίχθηκαν σε πολύωρη παραμονή ασθενών στο ΤΕΠ, έως και τα μεσάνυχτα, αφού δεν υπήρχε ούτε δείγμα από κρεβάτι. Η κατάσταση κορυφώθηκε εκ νέου στη γενική εφημερία του Σαββάτου 10/1, όταν από τη διαλογή των ΤΕΠ πέρασαν πάνω από 300 περιστατικά, εκ των οποίων περισσότερα από 160 κατέληξαν στους παθολογικούς ιατρούς. Η εφημερία έκλεισε με 22 ράντζα, με το ίδιο εξουθενωμένο και αποδεκατισμένο προσωπικό να καλείται να διαχειριστεί έναν ασφυκτικό όγκο περιστατικών.

Απέναντι σε αυτήν την επικίνδυνη πραγματικότητα «η μοναδική "λύση" που προτάσσεται από τη διοίκηση είναι η εντολή "κάντε εξιτήρια", μετακυλίοντας την ευθύνη στους εργαζόμενους και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών», καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στις Παθολογικές κλινικές εργάζονται 2 νοσηλευτές για 30 ασθενείς και 15 ράντζα, ενώ σε κλινικές όπως η Ορθοπεδική, η Ουρολογική και η Καρδιολογική τη νυχτερινή βάρδια καλύπτει ένας μόνο νοσηλευτής. Παράλληλα, εργαζόμενοι καταγγέλλουν πιέσεις και εκφοβισμό προκειμένου να καλύπτονται επικίνδυνα κενά λειτουργίας. Μετακυλίεται η «διοικητική και πολιτική ευθύνη στους εργαζόμενους, εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται πέρα από τα όρια του καθηκοντολογίου, της επιστημονικής τους επάρκειας και της ανθρώπινης αντοχής».