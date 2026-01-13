ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΔΕΛΤΑ»

Απεργούν σήμερα για την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ

Υλοποιώντας απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης, οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της «ΔΕΛΤΑ» στον Αγιο Στέφανο Αττικής πραγματοποιούν σήμερα Τρίτη απεργία με την οποία διεκδικούν την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με βάση το πλαίσιο αιτημάτων που συλλογικά έχουν αποφασίσει και έχει κατατεθεί εδώ και εβδομάδες από το Σωματείο τους. Το Σωματείο κάλεσε τους απεργούς να βρίσκονται στην πύλη του εργοστασίου τόσο χθες το βράδυ όσο και από νωρίς σήμερα το πρωί.

Οπως αναφέρει, «δίνουμε τη μάχη ώστε η εργοδοσία να καταθέσει νέα, βελτιωμένη πρόταση» στη συνάντηση που έχει οριστεί να γίνει σήμερα το μεσημέρι, ενώ η απεργία θα βρίσκεται σε εξέλιξη. Να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη συνάντηση, στις 8 Γενάρη, η εργοδοσία έδωσε απαντήσεις που «δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τα αιτήματά μας»: Υψος των αυξήσεων, επιδόματα, προσαύξηση για τη νυχτερινή εργασία, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού κ.ά.

Σε αυτήν την προκλητική πρόταση, που συνοψίζεται στο «αυτά είναι, δεν γίνεται κάτι άλλο», το Σωματείο τονίζει πως οι εργαζόμενοι δίνουν τη δική τους αγωνιστική απάντηση, επισημαίνοντας πως «για να κερδίσουμε εμείς πρέπει να χάσει ο μεγαλομέτοχος».