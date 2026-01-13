ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Από σήμερα οι 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες

Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής, με απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), από σήμερα Τρίτη.

Και τις δύο μέρες της απεργίας στις 10 π.μ. οι αυτοκινητιστές ταξί θα συγκεντρώνονται με τα οχήματά τους στη συμβολή της Σπ. Πάτση με τη Λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια θα κάνουν πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Μεταφορών, παλεύοντας μεταξύ άλλων ενάντια στην υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων με ηλεκτρικά.

Κάλεσμα συμμετοχής στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας απευθύνουν οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί, προβάλλοντας ανάμεσα σε άλλα διεκδικήσεις για κατάργηση του ν. 5073/23 και κάθε είδους τεκμαρτής φορολόγησης, και απαιτώντας φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα, επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κρατικές επιδοτήσεις σε αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες για την αντικατάσταση οχήματος, όπως και για εγκατάσταση ταξιμέτρων, POS κ.λπ. Επίσης, κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, αφορολόγητο πετρέλαιο στους ταξιτζήδες, όπως δίνει η κυβέρνηση στους εφοπλιστές, μείωση 50% των ασφαλίστρων στα αυτοκίνητα για αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες κ.λπ.