ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

20 χρόνια εμπορικό κέντρο - 20 χρόνια χωρίς συντήρηση...

Η απουσία συντήρησης στο εμπορικό κέντρο «Mediterranean Cosmos» στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, είχε σαν αποτέλεσμα την πτώση τμήματος της οροφής σε κατάστημα εστίασης «ΤΟ ΧΡΥΣΟ» και τον τραυματισμό μίας 45χρονης επισκέπτριας που έτυχε να βρίσκεται στο σημείο, ενώ κινδύνευσαν να τραυματιστούν και οι εργαζόμενοι του καταστήματος.

Ανάλογο περιστατικό είχε γίνει πριν περίπου έναν χρόνο στο εμπορικό κέντρο, αφού στις 4/12/2024 έπεσε μέρος της οροφής σε έναν διάδρομο και έσκασε μπροστά σε 5 καταστήματα.

Το απαράδεκτο γεγονός καταγγέλλει η Ενωση Εμποροϋπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας πως την ίδια στιγμή το εμπορικό κέντρο γιορτάζει τα ...20 χρόνια λειτουργίας του, πραγματοποιώντας μάλιστα γιορτή, ενώ πανηγυρίζει και για την αύξηση της κερδοφορίας κατά 6 εκατ. ευρώ, μόνο για το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το 2024.

Η Ενωση σημειώνει ότι χιλιάδες εργαζόμενοι του «Cosmos» δεν ξέρουν αν θα τους έρθει ...το ταβάνι στο κεφάλι ή αν θα κλειστούν σε κάποιο από τα ασυντήρητα ασανσέρ. «Από τη μία να έχεις λαμπερές βιτρίνες μέσα στη χλιδή και από την άλλη να πέφτουν ταβάνια στο κεφάλι σου!», αναφέρει αναδεικνύοντας την πρόκληση.

«Δεν πρέπει να αποδεχτούμε αυτό το συμβάν σαν κανονικότητα, αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη», αναφέρει το Σωματείο καλώντας τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν άμεση συντήρηση των εγκαταστάσεων, αλλά και μέτρα υγείας και ασφάλειας, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς κ.ά.