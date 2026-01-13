ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑΣ

Οι εργαζόμενοι απαιτούν Κέντρο Υγείας και οι βιομήχανοι τους «ξεπετάνε» με ένα ... προκάτ

Να «ξεμπερδέψουν», με ένα προκατασκευασμένο κτίριο, αξιώνοντας και «ευχαριστώ» από τους εργαζόμενους για τη ...δωρεά τους, επιχειρούν οι βιομήχανοι και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας απέναντι στην απαίτηση για δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Υγείας στη ΒΙΠΕ Πατρών.

Σημειώνεται ότι με τα «ατυχήματα» να είναι καθημερινό φαινόμενο σε μια περιοχή όπου ζουν και εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι, πάγιο αίτημα του Εργατικού Κέντρου Πάτρας και των σωματείων του είναι να δημιουργηθεί Κέντρο Υγείας που να λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Στον αντίποδα, ανακοινώθηκε ότι ξεκινά τη λειτουργία του ένα ιατρείο από σήμερα Τρίτη, που θα δέχεται επισκέψεις ανά διαστήματα, με σταδιακή επέκταση σε καθημερινή βάση το επόμενο διάστημα και χωρίς να έχει στη διάθεσή του ασθενοφόρο. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι εδώ και πέντε χρόνια γίνονται αναφορές για τις υπογραφές που όλο ...«πέφτουν» ανάμεσα στους εκπροσώπους των εργοδοτών, την ΕΤΒΑ και την 6η ΥΠΕ, ενώ ακόμη και σήμερα, η όποια λειτουργία της δομής που φτιάχνεται, απέχει έτη φωτός από τις πραγματικές ανάγκες. Μάλιστα, το κοντινότερο Κέντρο Υγείας βρίσκεται στην Κάτω Αχαΐα (απόσταση περίπου 10,7 χλμ.) και το πλησιέστερο Νοσοκομείο στην Πάτρα (20 χλμ.) ή στο Ρίο (33,4 χλμ.).

Αυτά όταν στη ΒΙΠΕ λειτουργούν επιχειρήσεις κατεργασίας - επεξεργασίας μετάλλου, τροφίμων - ποτών, φαρμάκου, χαρτιού - εκτυπώσεων, γενικών αποθηκών κ.ά., με τους κινδύνους για την υγεία και τη ζωή πολλές φορές των χιλιάδων εργαζομένων να ελλοχεύουν καθημερινά πάνω από τα κεφάλια τους και ενώ σε κάθε περίπτωση «ατυχήματος», ακόμη και τα δευτερόλεπτα παίζουν μεγάλο ρόλο.

Μόνο τους τελευταίους μήνες, σημειώθηκαν δύο εργατικά «ατυχήματα» σε μία μόνο επιχείρηση μετάλλου, ενώ πρόσφατα γλίτωσε τα χειρότερα άλλος, οδηγός φορτηγού, μετά από τροχαίο εν ώρα εργασίας, λίγο έξω από τη ΒΙΠΕ.

Επίσης, μόλις το περασμένο καλοκαίρι κινδύνευσε όλη η ΒΙΠΕ από τη μεγάλη πυρκαγιά στα όρια των δήμων Ερυμάνθου, Δυτικής Αχαΐας και Πατρέων, που πέρασε μέσα από τα όριά της, με την εργοδοσία να κρατά μάλιστα τους εργαζόμενους στα εργοστάσια.

Τη συνολική κατάσταση στον χώρο επιβαρύνει το τραγικό οδικό δίκτυο που οδηγεί στη μοναδική είσοδο της Περιοχής από την Πάτρα, όπου υπάρχει επικίνδυνο γεφύρι (Πείρου - Παραπείρου), που καθημερινά επιβαρύνεται με πολύ μεγάλη κίνηση, βαρέα οχήματα κ.ά., με μεγάλους κινδύνους για τους εργαζόμενους και τους κατοίκους.

Πρόκειται για πλευρές που όπως φαίνεται δεν πάρθηκαν υπόψη από τον Σύνδεσμο των βιομηχάνων (ΣΕΒΙΠΕ) και τους υποστηρικτές του και τοπικά, που πολυδιαφημίζοντας την «προσφορά» τους παριστάνουν τους ευεργέτες.

Οπως επεσήμανε μάλιστα το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, αναφερόμενο στις σχετικές εξαγγελίες, για το ιατρείο, «η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για Περιφερειακό Ιατρείο του Κέντρου Υγείας Δυτικής Αχαΐας και η μοναδική γιατρός που προσλήφθηκε, πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τα δικά μας λεφτά. Η δημιουργία του ιατρείου με τη σύμπραξη 6ης ΥΠΕ - ΣΕΒΙΠΑ - υπουργείου Υγείας, στην ουσία είναι μια μορφή ΣΔΙΤ και αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση της Υγείας».

Σημειώνοντας ότι πάει πολύ όσοι πλουτίζουν από τον κλεμμένο ιδρώτα των εργατών, την απλήρωτη εργασία τους, να διαφημίζουν ότι τάχα εξασφαλίζουν «ιατρική κάλυψη», όταν γιατροί εργασίας έχουν μόνο τυπική παρουσία στους χώρους δουλειάς, όταν η εντατικοποίηση «βαράει κόκκινο» ή δεν εφαρμόζονται οι υποδείξεις των επιτροπών υγείας και ασφάλειας, όπου αυτές υπάρχουν.

Και, στον αντίποδα της κοροϊδίας κυβέρνησης - βιομηχάνων, το Εργατικό Κέντρο απαιτεί τη δημιουργία Κέντρου Υγείας στη ΒΙΠΕ, με πρόσληψη όλου του απαραίτητου προσωπικού που να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, αλλά και δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ σε 24ωρη βάση με ασθενοφόρο και στελέχωση από εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο πλήρωμα.