ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Κάτω τα χέρια από τη συνδικαλιστική δράση, καμία ανοχή σε τρομοκρατικές απολύσεις

Σε θέσεις μάχης βρίσκονται τα σωματεία απέναντι στην εργοδοσία, που σε μια σειρά χώρους δουλειάς επιχειρεί να ξεφορτωθεί πρωτοπόρους συνδικαλιστές, ώστε να επικρατεί σιγή νεκροταφείου. Σε μια περίοδο που εντείνονται οι αγωνιστικές διεργασίες και διεκδικήσεις για ΣΣΕ, για μισθούς, ωράρια κ.ά., η εργοδοσία πατώντας στους νόμους των κυβερνήσεων «παίρνει τα μέτρα» της και προχωρά σε απολύσεις συνδικαλιστών, βάζει στο στόχαστρο μέλη διοικήσεων σωματείων και δραστήριους εργαζόμενους που οργανώνουν τον αγώνα. Απέναντι σε αυτές τις προσπάθειες τα σωματεία εντείνουν τη δράση, καλούν όλους τους εργαζόμενους να κάνουν υπόθεσή τους την απάντηση στην εργοδοτική τρομοκρατία, ώστε κάθε τέτοια επιχείρηση να γυρνάει «μπούμερανγκ» στην εργοδοσία.

Σε επιχείρηση Logistics

Σε μια τέτοια εκδικητική και τρομοκρατική απόλυση μέλους του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, και μάλιστα για δεύτερη φορά, προχώρησε η εταιρεία «ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΑΕ» - εταιρεία logistics.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτήν την περίοδο και μέχρι τις 27 Γενάρη το Σωματείο διεξάγει τις αρχαιρεσίες του, και ο απολυμένος είναι πρωτοπόρο μέλος του. Οπως αναδεικνύει το Σωματείο, η απόλυση έγινε γιατί ο εργαζόμενος κουβέντιαζε για την αναγκαιότητα αγωνιστικής διεκδίκησης για αυξήσεις και καλύτερους όρους δουλειάς.

Επισημαίνεται πως η εργοδοσία χρησιμοποιεί τα ίδια παιδαριώδη ψέματα όπως και την προηγούμενη φορά, τα οποία μάλιστα κατέρρευσαν πριν από 1,5 χρόνο στην Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ ο εργαζόμενος αρνήθηκε να υπογράψει την απόλυσή του.

«Η απόλυση τότε "έτυχε" να γίνει μετά από μια απεργιακή μάχη, τώρα "έτυχε" ξανά την περίοδο των εκλογών του σωματείου και δυο μέρες μετά την προσπάθεια του Σωματείου μας να περιοδεύσει στον χώρο για την ενημέρωση των εργαζομένων. Ολοι γνωρίζουμε τους πραγματικούς λόγους της απόλυσης. Εδώ και μέρες ο συνάδερφος καλούσε τους εργαζόμενους να δυναμώσουν το Σωματείο συμμετέχοντας στις εκλογές», αναφέρεται στην ανακοίνωση σχολιάζοντας ως προκλητική τη στάση της εταιρείας, που λέει ότι δεν γνώριζε για την υποψηφιότητά του στο αγωνιστικό ψηφοδέλτιο και επικαλείται «λόγους παραγωγικότητας» για την απόλυση.

Και σχολιάζοντας τα περί «παραγωγικότητας» που επικαλείται συνολικά η εργοδοσία του κλάδου για να εντείνει την επίθεση στο προσωπικό, το Σωματείο αναδεικνύει πως «αυτή την περίοδο με τις εξελίξεις στην περιοχή του Θριασίου και τη στροφή στην πολεμική οικονομία, στην οποία οι αποθήκες και τα logistics θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο, η εργοδοσία δεν θέλει το σωματείο μέσα στα πόδια της. Θέλει να επικρατήσει σιγή "νεκροταφείου" μέσα στην αποθήκη και εργαζόμενους χωρίς φωνή, ώστε να συνεχίσει να αυξάνει τα κέρδη της, εκμεταλλευόμενη το τεράστιο οπλοστάσιο που έχουν χαρίσει στους εργοδότες οι κυβερνήσεις, μέσα από νόμους όλα τα προηγούμενα χρόνια, με 13ωρα, 6ήμερα-7ήμερα, χαμηλούς μισθούς, μαύρες υπερωρίες, χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς».

Γι' αυτό και καλεί να δοθεί απάντηση με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές, το πρόγραμμα των οποίων έχει ως εξής: Σήμερα Τρίτη, Iron Mountain (θέση Ρείκια), Ασπρόπυργος 12.00 - 14.00 και Ελευσίνα, Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής, Χαριλάου 30, 17.00-20.00. Αύριο Τετάρτη, Αποθήκη Sarmed, Μάνδρα, 11.00-13.00 και Μάνδρα, Πολιτιστικό Κέντρο «Οικία Μπουμπούση», κεντρική πλατεία 17.00-20.00. Την Πέμπτη 15 Γενάρη στα «Praktiker», Μάνδρα, 12.00-14.00 και Μαγούλα ΚΑΠΗ, Καραϊσκάκη 3, 17.00-20.00. Την Παρασκευή 16 Γενάρη στον Ασπρόπυργο - Εθνικής Αντιστάσεως 2, Σωματείο συνταξιούχων ΙΚΑ Ασπροπύργου, 17.00-20.00.

Παρέμβαση στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

Σε μια αντίστοιχη εξέλιξη, μαχητική παρέμβαση στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε χτες το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, καθώς εκδικάστηκε η προσφυγή ενάντια στην εκδικητική συνδικαλιστική απόλυση του πρώην προέδρου του Σωματείου, από την εργοδοσία της «Goldair Handling», στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων το απόγευμα της Κυριακής πραγματοποίησε και μαζική παρέμβαση στο αεροδρόμιο, ενώ χτες το πρωί βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο.

Στην ακροαματική διαδικασία έγινε φανερή η αιτία της απόλυσης του συνδικαλιστή. Πρόκειται για την προσπάθεια φίμωσης της συνδικαλιστικής δράσης και την παρεμπόδιση των εργαζομένων να οργανώσουν τον αγώνα τους. Γι' αυτό απολύθηκε ο τότε πρόεδρος του Σωματείου, αφού ανέδειξε τα προβλήματα στον χώρο δουλειάς και πρωτοστάτησε στην υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Στο 5μηνο που μεσολάβησε από την απόλυση, επιβεβαιώθηκε ότι συνεχίζεται η απρόσκοπτη κερδοφορία της "Goldair Handling" και οι μετατροπές κάποιων συμβάσεων σε αορίστου χρόνου δεν μπορούν να κρύψουν τα μειωμένα ωράρια, τους χαμηλούς μισθούς και τα ωράρια - λάστιχο.

«Ο φόβος των εργοδοτών μπροστά στη δύναμη των εργαζομένων είναι τεράστιος», σημειώνει το Σωματείο αναδεικνύοντας πως «οι εργαζόμενοι έχουν απέναντί τους το αντεργατικό νομικό οπλοστάσιο που έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις».

Και τονίζοντας πως «η εργατική τάξη έχει τη δύναμη να επιβάλλει το δίκιο της», χαιρετίζει την αλληλεγγύη των εργατικών σωματείων, που εκφράστηκε και στη χθεσινή κινητοποίηση. «Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για τα δίκαια αιτήματά μας», είναι το κάλεσμα που απευθύνει, ξεχωρίζοντας την απαίτηση να επιστρέψει ο απολυμένος στη δουλειά, αλλά και για αυξήσεις, για πλήρες ωράριο - 7 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα και σταθερό κυκλικό ωράριο εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Στο Ηράκλειο

Στο Ηράκλειο Κρήτης, μαχητική παράσταση διαμαρτυρίας οργάνωσαν χτες ξενοδοχοϋπάλληλοι και εργαζόμενοι άλλων χώρων έξω από το Ειρηνοδικείο, μετά από κάλεσμα της ΔΑΣ Ξενοδοχοϋπαλλήλων, απαιτώντας να παρθεί πίσω η άδικη και εκδικητική απόλυση του προέδρου της προσωρινής διοίκησης του επιχειρησιακού σωματείου στο ξενοδοχείο «Capsis Astoria».

Η κινητοποίηση έγινε εκεί, αφού εκδικάζονταν τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει ο πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου μετά από την απόλυσή του, απαιτώντας την επαναπρόσληψη.

«Πάρτε πίσω την απόλυση» και η «τρομοκρατία δεν θα περάσει, των εργατών η πάλη θα την σπάσει» ήταν ανάμεσα στα συνθήματα που ακούστηκαν δυνατά στην κινητοποίηση.

«Δεν το βάζουμε κάτω, οι εργαζόμενοι είναι με ψηλά το κεφάλι, συνεχίζουν τον αγώνα τους», σημείωσε ο Βαγγέλης Σοφίου, μέλος του ΔΣ του σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου και της διοίκησης της Ομοσπονδίας, σχολιάζοντας πως και στη δικαστική διαδικασία αποκαλύφθηκε η πρόθεση της εργοδοσίας να κουκουλώσει την προσπάθεια που έκανε για να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους. Και προειδοποίησε πως ανεξάρτητα όμως από την απόφαση του δικαστηρίου η οποία αναμένεται, «ο αγώνας δεν υποχωρεί, δυναμώνουμε τη διεκδίκηση και την οργάνωση σε κάθε ξενοδοχείο και πόστο».