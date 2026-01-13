ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΔΥΠΑ

Επιδότηση στην εργοδοσία και για μερική απασχόληση

Σε ρόλο «λαγού» για την ενίσχυση και εμπέδωση της «ευελιξίας» στην αγορά εργασίας έχει αναδειχθεί η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), με τα γνωστά προγράμματα «ενίσχυσης της απασχόλησης». Μετά το πρόγραμμα επιδότησης 50.000 θέσεων που δεν περιλαμβάνει την ασφάλιση του εργαζόμενου για σύνταξη, με νέο πρόγραμμα, αυτήν τη φορά 10.000 θέσεων, θα επιδοτείται και η μερική απασχόληση!

Συγκεκριμένα, μέσω της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 30956/27-11-2025 για πρώτη φορά προβλέπεται ρητά ότι το 50% των επιδοτούμενων θέσεων για το παραπάνω πρόγραμμα θα αφορά μερική απασχόληση, ενώ οι επιχειρήσεις θα επιδοτούνται μέχρι και για το 80% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους!

Στην πράξη δηλαδή το ίδιο το υπουργείο Εργασίας και η ΔΥΠΑ γίνονται πρωταγωνιστές στην εμπέδωση και ενίσχυση της μερικής απασχόλησης, του μισού μεροκάματου και της «μισής ζωής», αποκαλύπτοντας τι εννοεί η κυβέρνηση με τα περί «ποιοτικών θέσεων εργασίας» που φέρνει με το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο.