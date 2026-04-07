Οι λαοί ενωμένοι μπορούν να νικήσουν

RIZOSPASTIS

Πανίσχυρο ήταν το μήνυμα της διεθνιστικής αλληλεγγύης που εξέπεμψε η Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ, με συνδικαλιστικές αντιπροσωπείες από μια σειρά χώρες να δίνουν το «παρών», αναδεικνύοντας τη δύναμη που έχει η παγκόσμια εργατική τάξη όταν συντονίζεται και παλεύει κόντρα στους εκμεταλλευτές, στις κυβερνήσεις και στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες τους.

«Κανένας λαός που παλεύει δεν είναι μόνος»: Αυτό επιβεβαιώθηκε για μια ακόμα φορά τόσο στην εκδήλωση που έγινε στην Καισαριανή την Πέμπτη όσο και στους χαιρετισμούς των συνδικαλιστών στο πλαίσιο της Σύσκεψης, βάζοντας στο στόχαστρο τη βαρβαρότητα του συστήματος της εκμετάλλευσης, τους πολέμους για τα κέρδη των καπιταλιστών.

Ξεχώρισε προφανώς η πολυμελής αντιπροσωπεία από την Παλαιστίνη, από τον ηρωικό λαό που δίνει τη μάχη απέναντι στην κατοχή και στις θηριωδίες του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ. Με τον ερχομό τους στην Αθήνα άλλωστε «ανταπέδωσαν» την αλληλεγγύη που είχαν δεχτεί από το ΠΑΜΕ όταν είχε οργανώσει την αποστολή στη Δυτική Οχθη τον περασμένο Οκτώβρη.

«Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί» ήταν το σύνθημα που δόνησε το Νήαρ Ηστ όταν μπήκαν οι ξένες αντιπροσωπείες, που αποτελούνταν από τους εξής συνδικαλιστές: Πάμπης Κυρίτσης, γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ). Pedro Eusse, γγ της CUTV (Ενιαία Συνομοσπονδία Εργαζομένων Βενεζουέλας). Πιερής Πιερή, γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΠΕΟ Κύπρου. Kamel A. H. Hemeid, γγ της Γενικής Ενωσης Παλαιστινίων Εργατών. Hussein K. H. Karafsheh από τη Γενική Ενωση Παλαιστινίων Εργατών. Wael Ali Rafiq Natheef, γγ της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Παλαιστίνης - «Σπίτι του Λαού» στην Ιεριχώ. Mohhamed Blaidi, γγ των Νέων Συνδικάτων Παλαιστίνης στον νομό Τουλκαρέμ. Mohhamed Yahya, γγ της Συμμαχίας Παλαιστινιακών Συνδικάτων στον νομό Τζενίν. Abedalhakim Mohammad Ali Elayan, γγ των Ανεξάρτητων Συνδικάτων Παλαιστίνης. Hani Ibrahim Ali Awad, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων στην Εταιρεία Ηλεκτρικού του Νότου της Παλαιστίνης. Lana Omar Adel Nazzal, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων στην Υγεία της Παλαιστίνης. Yasmin Jaser Hussein Sehweil από το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Εκπαίδευση της Παλαιστίνης.





Επίσης, πρωτοπόροιΑπό τηκαι οεκλεγμένος στο επιχειρησιακό σωματείο του Ver.di, και ομέλος του ΔΣ του Ver.di στην περιφέρεια της Στουτγκάρδης.

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή όταν κατά τη διάρκεια της Σύσκεψης και υπό τους ήχους του «Bella Ciao» οι ξένες αντιπροσωπείες των συνδικάτων έδωσαν αναμνηστικά και συμβολικά δώρα στη Γραμματεία του ΠΑΜΕ.

Μάλιστα όλοι οι συνδικαλιστές και η Γραμματεία του ΠΑΜΕ έστειλαν τους πιο θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον λαό της Κούβας, απαιτώντας «Κάτω τα χέρια από το Νησί της Επανάστασης» και καταδικάζοντας το εγκληματικό εμπάργκο από τις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της Σύσκεψης, άλλωστε, και σε συνέχεια της έκφρασης αλληλεγγύης από το ΠΑΜΕ, που είχε βρεθεί τον περασμένο Φλεβάρη στην Κούβα, συγκεντρώθηκε οικονομική βοήθεια για τον περήφανο λαό της.

Το ΠΑΜΕ κρατά ψηλά τη σημαία της ταξικής πάλης!

Ο Πάμπης Κυρίτσης, γγ της ΠΣΟ, μετέφερε τον χαιρετισμό των εκατοντάδων μελών της Ομοσπονδίας, που εκπροσωπούν πάνω από 110 εκατομμύρια μέλη 34 χωρών. Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, τους πολέμους και τις επεμβάσεις, σημείωσε ότι αυτές αποκαλύπτουν την υποκρισία, τον κυνισμό και τον απάνθρωπο χαρακτήρα του ιμπεριαλισμού. Επεσήμανε ότι η στροφή στην πολεμική οικονομία χτυπά ταυτόχρονα τα δικαιώματα των εργαζομένων, που όμως δεν δέχονται παθητικά την επίθεση αυτή, η οποία συνοδεύεται από ένταση του αυταρχισμού και της καταστολής. Για την ΠΣΟ - πρόσθεσε - είναι καθαρό ότι μόνο μέσα από τους αγώνες οικοδομείται εκείνο το μέτωπο που είναι ικανό να υπερασπίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και να ανοίξει τον δρόμο για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Εκ μέρους της ΠΣΟ έδωσε συγχαρητήρια στο ΠΑΜΕ γιατί «κρατά ψηλά τη σημαία της ταξικής πάλης». Στο τέλος του χαιρετισμού του έδωσε και δώρο στο ΠΑΜΕ μια φωτογραφία από την εκδήλωση για τα 80 χρόνια της ΠΣΟ στο Παρίσι.

Ο Καμέλ Χαμίντ, γγ της Γενικής Ενωσης Παλαιστινίων Εργατών, ξεκίνησε με το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», με τους εκπροσώπους των σωματείων να το βροντοφωνάζουν μαζί του. Τόνισε πως ο λαός της Παλαιστίνης γνωρίζει καλά ότι «είστε συνέχεια μαζί μας. Ξέρουμε για τη μάχη που δίνετε για τα δικαιώματά μας». Στη συνέχεια σημείωσε ότι ύστερα από 70 χρόνια καταστροφής και γενοκτονίας «εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε».

Τον αγωνιστικό ταξικό χαιρετισμό μετέφερε και ο Πέρδο Εούσε, γγ της Ενιαίας Συνομοσπονδίας Εργαζόμενων Βενεζουέλας (CUTV), εκφράζοντας τον μεγάλο θαυμασμό στους αγώνες του ΠΑΜΕ. Τόνισε πως το σύνθημα «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» εκφράζει και τους ίδιους, εκφράζει όλους τους λαούς. Κατήγγειλε τις ιμπεριαλιστικές επιθέσεις των ΗΠΑ και την επέμβαση στη Βενεζουέλα, αλλά και τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της χώρας του, που όπως είπε συνεργάζεται με την κυβέρνηση Τραμπ και έχει παραδώσει τον εθνικό πλούτο της χώρας, αυξάνοντας παράλληλα την επίθεση στην εργατική τάξη και στα συνδικάτα. Σημείωσε ότι τα συνδικάτα αγωνίζονται καθημερινά ώστε να ανατρέψουν αυτήν την πολιτική. «Ζήτω το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, ζήτω οι λαοί που αγωνίζονται για να ανατρέψουν τις επιθέσεις, ζήτω το ΠΑΜΕ», κατέληξε, καταχειροκροτούμενος.

Εκ μέρους της Συμμαχίας Παλαιστινιακών Συνδικάτων ο γγ της, Μοχάμεντ Γιάχα, μετέφερε αγωνιστικούς χαιρετισμούς και ευχαρίστησε για την πρόσκληση, επιβεβαιώνοντας τους δεσμούς και τη συνέχιση του αγώνα για τη λευτεριά της Παλαιστίνης. Μετέφερε τον πόνο και το δράμα του ηρωικού λαού του από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και τους συμμάχους του, ΗΠΑ - ΝΑΤΟ. Τόνισε πως όλα αυτά τα εγκλήματα γίνονται από τους ιμπεριαλιστές, οι οποίοι έχουν δώσει το «πράσινο φως» στους εποίκους να σκοτώνουν και να εκτοπίζουν, και πως η γενοκτονία δεν έχει ακόμη τελειώσει. Πάνω από 75.000 γυναίκες και παιδιά έχουν εκτοπιστεί και καταστραφεί από το κράτος - δολοφόνο, όπως ανέδειξε, προσθέτοντας ότι η επίθεση συνεχίζεται και στην εργατική τάξη, η οποία επίσης τρομοκρατείται, ακόμα και δολοφονείται. Κλείνοντας υπογράμμισε πως τα συνδικάτα συνεχίζουν την πάλη τους για τη λευτεριά και την αξιοπρέπεια του ήρωα λαού της Παλαιστίνης, ευχαριστώντας τα συνδικάτα, το ΠΑΜΕ και την ΠΣΟ για τη σταθερή και έμπρακτη αλληλεγγύη.