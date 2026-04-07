ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Αγωνιστικό «παρών» από τους συμμάχους της εργατικής τάξης

Θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς απηύθυναν στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ εκπρόσωποι και φορείς των αγροτών, των αυτοαπασχολουμένων, των γυναικών, της νεολαίας και του φιλειρηνικού κινήματος, που δίνουν τη μάχη μαζί με τα συνδικάτα σε όλη τη χώρα κόντρα στη βάρβαρη πολιτική των θυσιών για τον πόλεμο και τα κέρδη του κεφαλαίου.

Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων: «Μαζί σας παλεύουμε το συμφέρον μας!»

Ο Ρίζος Μαρούδας, εκ μέρους της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, εξέφρασε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη των βιοπαλαιστών παραγωγών στο ΠΑΜΕ και στα συνδικάτα που στάθηκαν πλάι στον αγώνα τους το προηγούμενο διάστημα.

«Δώσαμε έναν σκληρό αγώνα για 55 μέρες», τόνισε, θυμίζοντας τη μεγαλειώδη μάχη που έδωσαν τα μπλόκα της αγροτιάς. Αναφερόμενος στις σημερινές συνθήκες όξυνσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της εμπλοκής, ξεκαθάρισε πως δεν θα πληρώσουν ούτε οι αγρότες, ούτε οι εργάτες τις συνέπειες και κατήγγειλε τα ημίμετρα της κυβέρνησης, που ούτε στο ελάχιστο δεν ανακουφίζουν από το τεράστιο κύμα ακρίβειας που πλήττει τον λαό.

Τόνισε πως «όλο και περισσότεροι αγρότες αναγκάζονται να γίνουν εργαζόμενοι για να ζήσουν», αλλά και ότι οι αγρότες κατανοούν και πού και με ποιον είναι το συμφέρον τους. Σημείωσε μάλιστα πως ο αγροτικός πληθυσμός στην Ελλάδα είναι από τους μεγαλύτερους και αυτό γιατί ήταν τέτοιοι οι αγώνες τους, που δεν μπόρεσαν με τίποτα να τους ξεκληρίσουν. «Θα νικήσουμε», είπε και πρόσθεσε ότι οι αγρότες σήμερα μπορούν να παράγουν φθηνά και ποιοτικά προϊόντα, όμως σε αυτό στέκει εμπόδιο το σημερινό σάπιο σύστημα του κέρδους, απέναντι στο οποίο κάλεσε να ενταθεί ο κοινός αγώνας.

Οι αυτοαπασχολούμενοι σε κοινό αγώνα με την εργατική τάξη

Τον κοινό αγωνιστικό βηματισμό των εργατικών σωματείων με την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ) και τα σωματεία των μικρών επαγγελματιών χαιρέτισε ο πρόεδρος της ΟΒΣΑ, Θανάσης Καλαμπαλίκης.

Το οργανωμένο εργατικό κίνημα, είπε, στάθηκε δίπλα στους επαγγελματίες και την περίοδο της κρίσης, όχι μόνο γιατί αποτέλεσε πυξίδα για κάθε λαϊκή αντίσταση, αλλά και γιατί π.χ. οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ με τη δράση τους ενάντια στους πλειστηριασμούς έσωσαν τα σπίτια δεκάδων επαγγελματιών, που βρήκαν αποκούμπι στην οργάνωση και την αλληλεγγύη.

«Αυτός ο δρόμος της κοινής πάλης είναι που δίνει δύναμη και προοπτική», σημείωσε, αναδεικνύοντας ότι ο αγώνας αυτός οργανώνεται απέναντι στις προσπάθειες να υπονομευτεί η κοινή δράση.

Αναφερόμενος στις ηγεσίες των ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ επισήμανε πως στηρίζουν τη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας και είναι συνοδοιπόροι της κυρίαρχης πολιτικής στα κρίσιμα ζητήματα, ενώ από την άλλη «εμείς δεν πατάμε σε δύο βάρκες», ανέφερε, αλλά «παλεύουμε για να μπορέσουν οι βιοπαλαιστές να επιβιώσουν». Ο αγώνας, τόνισε, είναι κοινός με τους εργαζόμενους γιατί τα αιτήματα για απεμπλοκή στον πόλεμο, για ενίσχυση του εισοδήματος κ.ά. είναι ζητήματα που αφορούν όλο τον λαό.

Φοβούνται τους κοινούς αγώνες φοιτητών - εργατών

Ο Νίκος Δερμιτζάκης, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ, σημείωσε ότι η νέα γενιά εμπνέεται από τη δράση και τον αγώνα των Συνδικάτων και πως όταν ο αγώνας των φοιτητών ενώνεται με αυτόν των εργατών, τότε πραγματικά φοβάται το σύστημα.

Εφερε χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως οι μεγαλειώδεις απεργίες και κινητοποιήσεις για το έγκλημα στα Τέμπη, τα αντιιμπεριαλιστικά συλλαλητήρια και οι αντίστοιχες κινητοποιήσεις. Ειδική αναφορά έκανε στον φοιτητή φαντάρο που τιμωρήθηκε, γιατί συμμετείχε σε συλλαλητήριο στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Αναφερόμενος στον χώρο της Εκπαίδευσης, είπε πως οι φοιτητές αγωνίζονται ενάντια στην υποχρηματοδότηση των σχολών τους εξαιτίας της στροφής στην πολεμική οικονομία. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση σχεδιάζει νέα επίθεση με την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της Παιδείας. Σε αυτά προστίθεται η καταστολή, όπως συνέβη πολύ πρόσφατα με τις συλλήψεις οικότροφων. «Παλεύουμε ενάντια στην εμπλοκή των Πανεπιστημίων και της επιστήμης μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους», τόνισε και ολοκληρώνοντας ανανέωσε το κοινό αγωνιστικό ραντεβού στην Εργατική Πρωτομαγιά.

Οι εργαζόμενες γυναίκες βρίσκουν αποκούμπι στα συνδικάτα τους

Χαιρετισμό εκ μέρους της ΟΓΕ απηύθυνε η Κωνσταντίνα Τσότρα, τονίζοντας πως οι γυναίκες, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ ενώνουν τη φωνή τους με τα εργατικά σωματεία.

Απεύθυνε κάλεσμα σε όλες τις γυναίκες που βρίσκονται στη σύσκεψη να υπογράψουν το κάλεσμα που κυκλοφορεί ενάντια στον πόλεμο, καλώντας αυτό να φτάσει σε κάθε γυναίκα. Στην κοινωνία της εκμετάλλευσης, είπε, ο πόλεμος βρίσκεται παντού, ενώ ειδική αναφορά έκανε στις χιλιάδες εργαζόμενες που φεύγουν σακατεμένες από την εντατικοποίηση στη δουλειά.

Η ΟΓΕ, επισήμανε, τέλος, αγωνίζεται για να βρίσκουν οι γυναίκες εργαζόμενες αποκούμπι στα συνδικάτα με ταξικό προσανατολισμό.

Αγωνιστικό ραντεβού στην 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης

Τη δράση των συνδικάτων και του ΠΑΜΕ ενάντια στην εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο χαιρέτισε εκ μέρους της ΕΕΔΥΕ ο Στέλιος Μπενετάτος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απεργία της 6ης Φλεβάρη στα λιμάνια, όπως και στους νέους στρατευμένους και τους εν ενεργεία στρατιωτικούς που συμμετέχουν στο κίνημα της Ειρήνης.

Τόνισε ότι οι Επιτροπές Ειρήνης της ΕΕΔΥΕ είναι σταθερά δίπλα στο ταξικό κίνημα σε απεργίες και σε αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις, μεταφέροντας παντού το σύνθημα «Καμιά θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους».

Σημείωσε ότι η ΕΕΔΥΕ επιμένει να γίνονται κτήμα του λαού και της νεολαίας ο ρόλος της ελληνικής αστικής τάξης και οι επιθετικές επιδιώξεις της για την αναβάθμιση της θέσης της και την ιμπεριαλιστική μοιρασιά, όπως και οι ευθύνες της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που συμφωνούν σε αυτή την κατεύθυνση. Ανέδειξε ότι αυτές οι δυνάμεις παρουσιάζουν το ΝΑΤΟ, το «οπλισμένο χέρι του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού» που ευθύνεται για δεκάδες πολέμους και επεμβάσεις, σαν παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας.

Διατράνωσε την απαίτηση να φύγουν οι βάσεις του θανάτου, να γυρίσουν πίσω οι πυροβολαρχίες και οι στρατευμένοι, σημειώνοντας ότι σε αυτή την κατεύθυνση δυναμώνει η δράση της ΕΕΔΥΕ μπροστά και στην 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης από τον Τύμβο του Μαραθώνα προς το Σύνταγμα, στις 17 Μάη, καλώντας τον λαό και τα εργατικά σωματεία να συμμετέχουν μαζικά για «να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς που μακελεύονται από τον πόλεμο, στον λαό της Παλαιστίνης και της Κούβας».