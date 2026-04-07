ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Συγκλονιστικές στιγμές, δείγμα της δύναμης που έχουν οι εργαζόμενοι να περάσουν στην αντεπίθεση

Στην ηρωική Καισαριανή, την πόλη που είναι ποτισμένη από το αίμα των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών, των πρωτοπόρων εργατών - συνδικαλιστών από τους ναζί, και πιο συγκεκριμένα στο γήπεδο Νήαρ Ηστ, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η συγκλονιστική Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ.

Εκεί βρέθηκαν πάνω από 2.000 συνδικαλιστές εκπροσωπώντας 720 συνδικαλιστικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα «Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους - Οργάνωση και αγώνας στον δρόμο της ανατροπής».

Στη μεγάλη και ελπιδοφόρα Πανελλαδική Σύσκεψη χτύπησε η καρδιά του πιο ζωντανού, του πιο μαχητικού τμήματος του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας, τα συνδικάτα και οι συνδικαλιστές που δίνουν μεγάλες ταξικές μάχες απέναντι στην εργοδοσία και στο αστικό κράτος για να ανασάνει η εργατική τάξη, για να βγει στο προσκήνιο απέναντι στην πολιτική του κέρδους, που εγκληματεί καθημερινά στους χώρους δουλειάς, που τσακίζει μισθούς, συντάξεις, εργασιακά και λαϊκά δικαιώματα και σήμερα σέρνει τον λαό στον όλεθρο του πολέμου.

Μέσα από μια ολοζώντανη διαδικασία, κορύφωση της πλατιάς συζήτησης και προετοιμασίας που άνοιξε το προηγούμενο διάστημα μέσα στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς, ανταλλάχθηκε πολύτιμη πείρα από τη μάχη για την οργάνωση της συλλογικής πάλης των εργαζομένων μέσα από σωματεία, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες, από τα σημαντικά βήματα που καταγράφονται και δείχνουν στην πράξη τις δυνατότητες για να ανασυντάξει το εργατικό κίνημα τις δυνάμεις του, να βελτιωθούν οι συσχετισμοί και να περάσει στην αντεπίθεση!





Δύναμη από τους ιστορικούς αγώνες της εργατικής τάξης και τη διεθνιστική αλληλεγγύη

Στη σύσκεψη παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τα μέλη του ΠΓ της ΚΕ Κώστα Παρασκευά, Γιάννη Πρωτούλη, Θοδωρή Χιώνη και Νεκτάριο Τριάντη. Επίσης οι βουλευτές του Κόμματος Χρήστος Κατσώτης, Νώντας Στολτίδης και Νίκος Εξαρχος. Το «παρών» έδωσε και ο δήμαρχος Καισαριανής Ηλίας Σταμέλος.

Ολα ήταν έτοιμα από τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Νήαρ Ηστ. Και το πρωινό αυτό από τις 7 και μετά άρχισαν να συρρέουν συνδικαλιστές από όλη τη χώρα, από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη. Εργαζόμενοι που ταξίδευαν όλη νύχτα για να είναι συνεπείς στο πόστο τους, όπως τους είχαν αναθέσει τα σωματεία τους.

Εκεί, με την άφιξή τους το πρωί, οι συμμετέχοντες στην Πανελλαδική Σύσκεψη έσπευσαν να παραλάβουν τους φακέλους τους με την εισήγηση της Γραμματείας.

Μέσα στον φάκελο βρήκαν και ένα ειδικό εκδοτικό αφιέρωμα του ΠΑΜΕ, αφιερωμένο στη θυσία των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η Σύσκεψη του ΠΑΜΕ.

Συγκλονιστική ήταν και η στιγμή που η πολυμελής αντιπροσωπεία συνδικάτων από όλο τον κόσμο μπήκε στο γήπεδο, με τους χιλιάδες συγκεντρωμένους όρθιους να καταχειροκροτούν τους συνδικαλιστές από την Παλαιστίνη, τη Βενεζουέλα, την Τουρκία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Γερμανία. Την εισήγηση από τη Γραμματεία του ΠΑΜΕ μάλιστα ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των συνδικαλιστών από το εξωτερικό, σηκώνοντας όλο το γήπεδο «στο πόδι».

«Με σχέδιο, οργάνωση και προσανατολισμό για να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας»





Την έναρξη της Σύσκεψης σήμανε ηπου ανέδειξε ότι η εργατική τάξη και ο λαός πιάνουν το νήμα από τους ηρωικούς αγώνες τού χθες έως τις μεγάλες μάχες τού σήμερα, μέχρι να ανατρέψουν το σύστημα που γεννά εκμετάλλευση, φτώχεια και πολέμους.

Σε κλίμα συγκίνησης επίσης οι παρευρισκόμενοι απέτισαν φόρο τιμής στους νεκρούς της τάξης τους, τηρώντας ενός λεπτού σιγή για όλους τους εργάτες που έχασαν τη ζωή τους όλα αυτά τα χρόνια από τα εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς, και στον Θανάση Γκώγκο, ο οποίος ήταν μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ και πριν λίγους μήνες έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Την εισήγηση της Γραμματείας του ΠΑΜΕ παρουσίασε από το βήμα της Σύσκεψης ο Γιώργος Πέρρος και στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους ίδιους τους συνδικαλιστές, οι οποίοι μέσα από δεκάδες ομιλίες μετέφεραν ζωντανή και πλούσια πείρα από τη δράση των συνδικάτων και ανέδειξαν τη μεγάλη δύναμη που έχει η οργανωμένη εργατική τάξη, τη μαχητικότητα που αποκτούν τα συνδικάτα, βαδίζοντας στον δρόμο της σύγκρουσης με την εργοδοσία και την πολιτική της κερδοφορίας. Παλεύοντας ενάντια στην εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, απορρίπτοντας κάθε θυσία για τα κέρδη του κεφαλαίου.