Aγωνιστικό ραντεβού στην Εργατική Πρωτομαγιά από τα συνδικάτα

Το κάλεσμα για τον αγωνιστικό - απεργιακό εορτασμό της φετινής Πρωτομαγιάς μετέφερε στα συνδικάτα που συμμετείχαν στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στην Καισαριανή ο Παναγιώτης Γάκιας εκ μέρους του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας Οικοδόμων.

Συγκεκριμένα, κάλεσε στην απεργιακή συγκέντρωση την Πρωτομαγιά, στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγμα, «για να τιμήσουμε όπως αρμόζει την τάξη μας και τους ήρωές της, τους αγώνες της». Πρόκειται άλλωστε για τον επόμενο μεγάλο σταθμό της εργατικής τάξης, ο οποίος πρέπει να σηματοδοτήσει πανεργατικό απεργιακό ξεσηκωμό και σταθμό κλιμάκωσης της πάλης ενάντια στην πολιτική των θυσιών για τα κέρδη των ομίλων και τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών. Η Πρωτομαγιά, το σύμβολο αυτό της ταξικής σύγκρουσης, αποκτά αυτές τις μέρες ακόμα πιο βαθύ περιεχόμενο, σε συνθήκες που ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος γενικεύεται και η χώρα εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά. Την ίδια ώρα άλλωστε ο λαός φορτώνεται τα βάρη της πολεμικής οικονομίας, της ακρίβειας, της φτώχειας, της έντασης της εκμετάλλευσης, της καταστολής και της αντιλαϊκής επίθεσης. Γι' αυτό η Πρωτομαγιά πρέπει να γίνει μαχητική απάντηση στην πολιτική της εμπλοκής, της εκμετάλλευσης και της υποταγής, κρίκος για την παραπέρα οργάνωση και κλιμάκωση του αγώνα.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι μπροστά στην Πρωτομαγιά οργανώνεται στις 3 Μάη ο εργατικός - λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρι - Καισαριανή από τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά. Επιπλέον, το ΠΑΜΕ οργανώνει μαζί με συνδικάτα από όλη την Ελλάδα τον ιστορικό περίπατο στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 10 Μάη, στα βήματα των εξεγερμένων εργατών της πόλης τον Μάη του 1936.