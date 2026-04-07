Τίμησαν τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές αγωνιστές - συνδικαλιστές οι ξένες αντιπροσωπείες
Με την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία μέσω του Πάμπη Κυρίτση και τον Νίκο Μαυροκέφαλο εκ μέρους του ΠΑΜΕ να καταθέτουν στεφάνια και κάθε αντιπροσωπεία να αφήνει λουλούδια, οι συνδικαλιστές περπάτησαν στα βήματα των ηρώων της εργατικής τάξης. Εκεί είχαν και την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον τόπο των εκτελέσεων, αλλά και να ενημερωθούν για τα ιστορικά γεγονότα, ακούγοντας συγκλονισμένοι για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που ήρθαν πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας.
Μάλιστα, στο πλαίσιο της επίσκεψής τους κατέθεσαν στεφάνια και στο μνημείο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας που υπάρχει στον χώρο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής.