Συγκινητική ξενάγηση και κατάθεση στεφάνων στο Θυσιαστήριο της Λευτεριάς

Αλλοι με υψωμένες γροθιές και άλλοι γονατιστοί μπροστά στο σημείο των εκτελέσεων, μέσα στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής: Ετσι τίμησαν οι συνδικαλιστές από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν στη σύσκεψη του ΠΑΜΕ τους εκατοντάδες εκτελεσμένους από τους ναζί και φυσικά τους 200 κομμουνιστές - πρωτοπόρους συνδικαλιστές ανάμεσά τους.

Με την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία μέσω του Πάμπη Κυρίτση και τον Νίκο Μαυροκέφαλο εκ μέρους του ΠΑΜΕ να καταθέτουν στεφάνια και κάθε αντιπροσωπεία να αφήνει λουλούδια, οι συνδικαλιστές περπάτησαν στα βήματα των ηρώων της εργατικής τάξης. Εκεί είχαν και την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον τόπο των εκτελέσεων, αλλά και να ενημερωθούν για τα ιστορικά γεγονότα, ακούγοντας συγκλονισμένοι για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που ήρθαν πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της επίσκεψής τους κατέθεσαν στεφάνια και στο μνημείο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας που υπάρχει στον χώρο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής.