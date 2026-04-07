Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά!

Συγκλονιστική ήταν η στιγμή του χαιρετισμού στρατευμένου νέου, με τους χιλιάδες συγκεντρωμένους να χειροκροτούν τη στάση των παιδιών του λαού μέσα στα στρατόπεδα που οργανώνονται με τις Επιτροπές τους, διεκδικώντας κι αυτοί το αίτημα «Καμιά εμπλοκή - Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο».

Το σύνθημα «Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά» ακούστηκε δυνατά από τα σωματεία, δηλώνοντας την περηφάνια τους για τη στάση των στρατευμένων απέναντι στις ποινές και την τρομοκρατία, αλλά και για την προσπάθεια που κάνουν και τον αγώνα ενάντια στη συμμετοχή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. «Είμαστε σε ετοιμότητα όλα τα σωματεία. Με ανακοινώσεις για να βρεθούμε στο πλευρό τους», ήταν το μήνυμα του προεδρείου της Σύσκεψης.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Ρήγας Τσούνης, από την 79 ΕΑΡΜΕΘ στη Σάμο, τόνισε ότι οι φαντάροι παλεύουν και αυτοί για την απεμπλοκή της χώρας από τους πολέμους. Δεν γίνεται, είπε, οι φαντάροι σε συνθήκες πολέμου να μην είναι πλάι στους αγώνες του λαού, όπως και τα σωματεία δίπλα στους φαντάρους που αγωνίζονται.

Αναφέρθηκε στις πράξεις εμπλοκής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και μετέφερε την απαίτηση να κλείσουν άμεσα οι βάσεις και να επιστρέψουν όλοι οι στρατιωτικοί που βρίσκονται εκτός συνόρων. Κατήγγειλε τις ποινές που δέχονται φαντάροι γιατί κρατούν αγωνιστική στάση ενάντια σε αυτή την πολιτική και σημείωσε πως είναι ανάγκη οι φαντάροι να φτιάξουν Επιτροπές, για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και να παλέψουν μαζί με τον λαό για τις ανάγκες τους.

Αν. Τσουκαράκης: Ο λαός έχει τη δύναμη και το έχει δείξει

Το γήπεδο ξεσήκωσε επίσης ο ...φανταστικός διάλογος των στρατιωτικών που αγωνίζονται μαζί με τον λαό, με την κυβέρνηση και τον υπουργό, που σκαρφίστηκε και μετέφερε γλαφυρά ο Ανέστης Τσουκαράκης, συνταγματάρχης ε.α. και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Απόστρατων. Θύμισε μάλιστα τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των ενστόλων ενάντια στο πρόσφατο νομοσχέδιο - έκτρωμα του ΥΠΕΘΑ, που στο πλευρό τους βρέθηκαν και τα εργατικά σωματεία.

«Λέμε στην κυβέρνηση, γιατί τόση πρεμούρα να περάσετε το νομοσχέδιο για τον στρατό;

Για το 2030 την πολεμική προετοιμασία», ήταν ο «διάλογος» που μετέφερε ο Αν. Τσουκαράκης, συνεχίζοντας:

«Και εμείς τι ρόλο βαράμε;

Εσεις θα γίνετε προάγγελλοι και ...άγγελοι στον λαό για να συνηθίσει τα φέρετρα».

Οπως είπε όμως, «η Ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει». Και θύμισε ότι το 1943, όταν η δοσίλογη κυβέρνηση έβγαλε φύλλα πορείας για να πάνε οι πολίτες στη Γερμανία, βγήκε ο λαός, με μπροστάρη το ΕΑΜ, και 300 χιλιάδες κόσμος και αυτοί που ...είχαν τα όπλα γίνανε «λούηδες».