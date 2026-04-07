ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Βγαίνουν με τα τρακτέρ σήμερα στον Ε-65 στην Καρδίτσα

Στον κόμβο του Ε-65 δίνουν ξανά αγωνιστικό ραντεβού σήμερα Τρίτη, στις 12 μ., οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι του νομού Καρδίτσας. Με τη νέα τους κινητοποίηση διεκδικούν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα για την επιβίωσή τους απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ και των κυβερνήσεων που φορτώνουν στις πλάτες τους τα «σπασμένα» του ιμπεριαλιστικού πολέμου, των σκανδάλων τους, αφήνουν ανυπεράσπιστη την παραγωγή και το εισόδημά τους από καιρικά φαινόμενα και ασθένειες, με αποτέλεσμα χιλιάδες βιοπαλαιστές να βρίσκονται «στο χείλος του γκρεμού».

Η αγωνιστική απόφαση πάρθηκε μετά από διευρυμένη συνεδρίαση που πραγματοποίησε το ΔΣ της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ) από κοινού με τους Αγροτικούς Συλλόγους της περιοχής.

Κινητοποίηση με τρακτέρ στο Συκούριο Λάρισας

Στο μεταξύ, και στη Λάρισα, την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, και συγκεκριμένα στη διασταύρωση Συκουρίου που οργανώθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού και από τους Αγροτικούς Συλλόγους του δήμου Τυρνάβου και Τεμπών.

Οι παραγωγοί των δήμων αυτών διαμαρτύρονται έντονα για τον αποκλεισμό τους από τις αποζημιώσεις από τον «Ντάνιελ», καθώς εδώ και τρία και πλέον χρόνια παραμένουν απλήρωτοι για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους.

Με τα τρακτέρ τους στον δρόμο απαίτησαν να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις αυτές χωρίς άλλες καθυστερήσεις και ταυτόχρονα κατήγγειλαν την εκτόξευση του κόστους παραγωγής και το γεγονός ότι το εισόδημά τους δέχεται νέο πλήγμα από τις συνέπειες του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της εμπλοκής της χώρας σε αυτόν.

Βιομηχανία αγροτοδικείων σε όλη τη χώρα

Παράλληλα, την ώρα που αποκαλύπτεται το νέο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έρχεται στην επιφάνεια ο βούρκος του συστήματος, σε δίκες σέρνονται πρωτοπόροι αγωνιστές αγρότες για τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα του οργανωμένου αγροτικού κινήματος. Πιο πρόσφατο κρούσμα στη Ζάκυνθο, όπου βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι καλούνται σε απολογίες για τις κινητοποιήσεις του 2022.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Τροχαίας καλεί να δώσουν εξηγήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα τουλάχιστον τέσσερις αγροτοκτηνοτρόφοι, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται ηλικιωμένοι, ακόμα και νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση τρεις φορές την εβδομάδα.

Τα γεγονότα κατήγγειλε ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος του νησιού ξεκαθαρίζοντας πως «δεν θα τους περάσει». Απαιτεί να σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις, και προειδοποιεί: «Κανένας ανασχηματισμός και καμία παραίτηση δεν πρόκειται να ξεπλύνουν την κυβέρνηση της ΝΔ από τις βαριές ευθύνες της για όλη αυτή τη σαπίλα που αναδίδεται γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο φέρει φαρδιά - πλατιά την υπογραφή της».

Διώξεις σε βάρος δέκα αγωνιστών αγροτών και κτηνοτρόφων ασκούνται και στη Λήμνο, μεταξύ αυτών και του προέδρου και μελών του ΔΣ του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου.

Για «οργανωμένο σχέδιο καταστολής και εκφοβισμού που εκφράζεται μέσα από τις διώξεις βιοπαλαιστών» κάνει λόγο η ΤΕ Λήμνου του ΚΚΕ. Θυμίζει ότι μόλις πριν λίγες μέρες το Κόμμα κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή για άμεση παύση της ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων, η οποία απορρίφθηκε ασυζητητί από την κυβέρνηση, ενώ τσιμουδιά δεν έβγαλαν και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης. Γι' αυτό και η Οργάνωση του Κόμματος καλεί όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου να συνεχίσουν να διεκδικούν λύσεις για την επιβίωσή τους, οργανωμένα και μαζικά, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ.