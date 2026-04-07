Αθλια σχέδια για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, στον «αέρα» το προσωπικό!

Συναγερμός έχει σημάνει στους εργαζόμενους σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, αλλά και συνολικά στους ΟΤΑ, καθώς κυκλοφόρησαν τα σχέδια της κυβέρνησης για το μέλλον των κοινωνικών δομών των δήμων (Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το προσχέδιο διάταξης νόμου με τον τίτλο «Διαδικασία στελέχωσης για την κάλυψη αναγκών των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης των ΟΤΑ». Με το σχέδιο αυτό, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να βάλει οριστική ταφόπλακα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, στη δίκαιη απαίτηση για μονιμοποίηση των εργαζομένων που εδώ και δεκαετίες είναι υπό μόνιμη ομηρία με τα κάθε λογής προγράμματα ΕΣΠΑ, ενώ και οι γονείς είναι σε διαρκή ανασφάλεια για τη λειτουργία των δομών.

Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι θα προσλαμβάνονται στις δομές αυτές κατά προτεραιότητα μέσα από έναν ηλεκτρονικό γενικό κατάλογο υποψηφίων που θα δημιουργήσει η ΕΕΤΑΑ ΑΕ, κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος και εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το ΠΔ 85/2022. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος υποψηφίων δεν θα μπορεί να ισχύει για περισσότερο από 2 χρόνια και μετά θα καταρτίζεται νέος. Επίσης, οι συμβάσεις θα είναι 8μηνης ή 11μηνης διάρκειας, ενώ εκτός από τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης θα υπάρχουν και συμβάσεις μερικής απασχόλησης!

Το ακόμα χειρότερο είναι ότι η μισθοδοσία των εργαζομένων θα εξαρτάται αποκλειστικά από τα voucher, με τις προσλήψεις να γίνονται τον Νοέμβριο, εφόσον καταφέρουν να αναμορφωθούν οι προϋπολογισμοί των δήμων και υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις.

Πρόκειται για ρυθμίσεις που από χέρι οδηγούν στην παραπέρα υποβάθμιση κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, στην περιπλάνηση εργαζομένων σε διάφορες δομές, στην ανακύκλωση της ανεργίας και στην εργασιακή ομηρία, στην ναρκοθέτηση της αναγκαίας μονιμοποίησης των εργαζομένων.

Απεργία στις 24 Απρίλη, σύσκεψη σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Με αυτούς τους σχεδιασμούς να αποτελούν «αιτία πολέμου» στους ΟΤΑ, για τους χιλιάδες εργαζόμενους που βιώνουν νέο χτύπημα στα εργασιακά τους δικαιώματα, απεργία για τις 24 Απρίλη αποφάσισε η ΠΟΕ ΟΤΑ, όπως και Συνελεύσεις σε όλη τη χώρα στις 23 Απρίλη.

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής απευθύνει η ΔΑΣ ΟΤΑ, τονίζοντας ότι η απεργία αυτή πρέπει να στραφεί ενάντια στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας των δημάρχων, που χτυπάνε το δικαίωμα στη δουλειά, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και την εμπορευματοποίηση των παιδικών σταθμών, των άλλων δομών και υπηρεσιών.

Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, σύσκεψη για την οργάνωση του αγώνα των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, για τη διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής εργασίας, οργανώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης, σήμερα Τρίτη, στις 7 μ.μ., στο κτίριο της ΕΔΟΘ.

Να αποσυρθεί εδώ και τώρα απαιτούν οι δήμαρχοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Την απόσυρση της εγκληματικής αυτής διάταξης απαιτούν με κοινή τους δήλωση οι δήμαρχοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» σε Ικαρία, Καισαριανή, Πάτρα, Πετρούπολη, Τύρναβο και Χαϊδάρι, απαιτώντας την αναβάθμιση των κοινωνικών δομών, μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους εργαζόμενους στους δήμους.

Στη δήλωσή τους, οι δήμαρχοι Ικαρίας, Φανούρης Καρούτσος, Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος, Πάτρας, Κώστας Πελετίδης, Πετρούπολης, Βαγγέλης Σίμος, Τυρνάβου, Αστέριος Τσικριτσής και Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέκος, σημειώνουν ότι ουσιαστικά πρόκειται για εφαρμογή συστήματος πλήρους ανταποδοτικότητας μέσω του voucher, κάτι που θα οδηγήσει στην παραπέρα υποβάθμιση κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, στην περιπλάνηση των εργαζομένων σε διάφορες δομές, στην ανακύκλωση της ανεργίας και στην εργασιακή ομηρία, στη ναρκοθέτηση της μονιμοποίησης εργαζομένων που προσφέρουν για χρόνια.

Αναδεικνύουν ότι πρόκειται για εξέλιξη - «συνέχεια της πολιτικής των κυβερνήσεων διαχρονικά που διατήρησαν και ενίσχυσαν το καθεστώς υποχρηματοδότησης και εξάρτησης αυτών των δομών από ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

Ξεκαθαρίζοντας ότι η ανάγκη για κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως σε ό,τι αφορά την προσχολική αγωγή και γενικά τα παιδιά, δεν είναι κόστος, είναι δικαίωμα, όμως «την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα σε πολέμους και εκτοξεύει στα 7 δισ. ευρώ τις ΝΑΤΟικές δαπάνες, τσεκουρώνει τις δαπάνες για ζωτικές ανάγκες των λαϊκών νοικοκυριών και ανοίγει τον δρόμο συνολικά για τις κοινωνικές δομές».