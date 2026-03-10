ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΑΜΕ ΣΤΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΌ»

Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου «Εμείς που σπουδάσαμε στον Σοσιαλισμό» στην πρόσφατη συνεδρίασή της, την 1η Μάρτη, εξέδωσε ψήφισμα αλληλεγγύης στην Κούβα και στον λαό της. Σε αυτό σημειώνεται ανάμεσα σε άλλα: «Οι νέες απειλές που εκτοξεύονται προκλητικά και ωμά ενάντια στον λαό της Κούβας από τον Τραμπ και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η απειλή για επιβολή δασμών και κυρώσεων σε κράτη που προμηθεύουν την Κούβα με πετρέλαιο και άλλα εμπορεύματα ζωτικής σημασίας, όπως φάρμακα, τρόφιμα και αναγκαίες πρώτες ύλες, έχουν ως στόχο να προκαλέσουν απόγνωση, να γονατίσουν τον κουβανικό λαό ώστε να πραγματοποιηθούν τα σχέδιά τους για την ανατροπή της σοσιαλιστικής επανάστασης.

(...) Τιμάμε και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην Κούβα του Φιντέλ και του Τσε, του ανυπότακτου λαού της, που απέδειξε στην πράξη ότι οι λαοί μπορούν να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους, στην Κούβα που για επτά δεκαετίες, παρά τις τεράστιες δυσκολίες, συνεχίζει να αποτελεί φάρο αντίστασης και διεθνιστικής προσφοράς. Διατρανώνουμε ότι είναι δικαίωμα του κάθε λαού να επιλέγει ελεύθερα το κοινωνικό και πολιτικό του σύστημα, να αποφασίζει ο ίδιος για τις υποθέσεις και την τύχη του, χωρίς ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, επιβουλές και ξένους δυνάστες. Απαιτείται η μέγιστη δυνατή συμπαράστασή μας και ενημέρωση του λαού μας.

Η αλληλεγγύη παραμένει το μεγάλο όπλο των λαών.

Στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μας στο Νησί της Επανάστασης αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία υλικής στήριξης του κουβανικού λαού (φάρμακα κ.λπ.) με συγκέντρωση χρημάτων στον λογαριασμό του Συλλόγου, με IBAN (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ): GR5101101990000019900930843. Θα συνταχθεί επιστολή με την οποία θα απευθυνθούμε σε φορείς, συλλόγους και σωματεία. Κατόπιν συνεννόησης με την πρεσβεία της Κούβας, θα παραδοθούν τα υλικά που θα μας ορίσει».