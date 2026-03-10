ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Καλεί σε στήριξη της πρωτοβουλίας αποστολής βοήθειας προς την Κούβα

Να στηρίξουν έμπρακτα την πρωτοβουλία αποστολής κοντέινερ υλικής βοήθειας του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης Καλαμάτας «Venceremos» καλεί τους εργαζόμενους, τον λαό και τη νεολαία η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ.

Καλεί τα μέλη του Κόμματος και της ΚΝΕ, τους οπαδούς και φίλους να πρωταγωνιστήσουν σε αυτήν την προσπάθεια με την έμπρακτη αλληλεγγύη τους, με συλλογή προσφορών και πρακτική βοήθεια, προσφέροντας από το υστέρημά τους. Παράλληλα, την Παρασκευή 13 Μάρτη διοργανώνει μαζική εξόρμηση ενημέρωσης στον λαό της Καλαμάτας, με αφετηρία στις 7 μ.μ. στον πεζόδρομο Αριστομένους.