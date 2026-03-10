Τρίτη 10 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΚΟΥΒΑ 2026
ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
Καλεί σε στήριξη της πρωτοβουλίας αποστολής βοήθειας προς την Κούβα

Να στηρίξουν έμπρακτα την πρωτοβουλία αποστολής κοντέινερ υλικής βοήθειας του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης Καλαμάτας «Venceremos» καλεί τους εργαζόμενους, τον λαό και τη νεολαία η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ.

Καλεί τα μέλη του Κόμματος και της ΚΝΕ, τους οπαδούς και φίλους να πρωταγωνιστήσουν σε αυτήν την προσπάθεια με την έμπρακτη αλληλεγγύη τους, με συλλογή προσφορών και πρακτική βοήθεια, προσφέροντας από το υστέρημά τους. Παράλληλα, την Παρασκευή 13 Μάρτη διοργανώνει μαζική εξόρμηση ενημέρωσης στον λαό της Καλαμάτας, με αφετηρία στις 7 μ.μ. στον πεζόδρομο Αριστομένους.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
