«ΒΙΟΛΑΝΤΕΣ» ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Πέντε τραυματίες εργάτες σε νέα εγκλήματα, σε επιχειρήσεις - «πρότυπα»

Δύο ακόμα «ατυχήματα» σημειώθηκαν τις προηγούμενες μέρες σε επιχειρήσεις - «πρότυπα», με τεράστια κερδοφορία και εξωστρέφεια, από αυτές που αποτελούν «καμάρια» για όλες τις κυβερνήσεις, αφήνοντας πίσω τους 5 τραυματίες εργάτες.

Με τους χώρους δουλειάς λοιπόν να αποδεικνύονται «απέραντες Βιολάντες», χθες Δευτέρα σοβαρό «ατύχημα» συνέβη στο εργοτάξιο στις Σκουριές Χαλκιδικής, με 2 εργάτες να τραυματίζονται και ο ένας από αυτούς να χαροπαλεύει, κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών.

Μάλιστα, όπως καταγγέλλει το Συνδικάτο Οικοδόμων Θεσσαλονίκης, το «ατύχημα» συνέβη ως αποτέλεσμα της βιασύνης της εργοδοσίας για τα χρονοδιαγράμματα και να παραδοθούν όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις στην «Ελληνικός Χρυσός». Ετσι, «δεν δίστασαν να στείλουν εργαζόμενους να δουλεύουν ταυτόχρονα πάνω και κάτω από πρανές. Το αποτέλεσμα ήταν να εκσφενδονιστούν πέτρες από το χωματουργικό μηχάνημα που εργάζονταν στο πάνω μέρος και να χτυπήσουν στο κεφάλι τους 2 εργαζόμενους που βρίσκονταν εντός καλαθοφόρου μηχανήματος».

«Είναι αδίστακτοι», σημειώνει το Συνδικάτο και προσθέτει: «Το συγκεκριμένο εργατικό "ατύχημα", όπως και όλα τα προηγούμενα που έχουν συμβεί, είναι αποτέλεσμα της εντατικοποίησης και της συσσωρευμένης κόπωσης των εργαζομένων, αφού στο εργοτάξιο ο κανόνας είναι τα 10ωρα - 12ωρα, η 6ήμερη, ακόμα και 7ήμερη εργασία». «Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση στο έργο, που διαφημίζεται ως "πρότυπο" για τα ζητήματα ασφάλειας», αναφέρει και ξεκαθαρίζει: «Ως εδώ. Δεν θα πεθάνουμε για τα χρονοδιαγράμματά σας».

Προειδοποιεί μάλιστα τις εμπλεκόμενες εταιρείες (μαζί με εργολάβους και υπεργολάβους) που έχουν την ευθύνη στο έργο να μην τολμήσουν να «κουκουλώσουν» το «ατύχημα». Εύχεται καλή ανάρρωση στους εργάτες, απευθύνοντας κάλεσμα προς τους εργαζόμενους του κλάδου να οργανωθούν και να παλέψουν για τα δικαιώματά τους, για την ίδια τους τη ζωή. Οπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια περιμένοντας το επόμενο "ατύχημα"».

Εφιάλτης με έκρηξη στο εργοστάσιο της «Fibran» στη Νιγρίτα

Τον τραυματισμό τριών εργαζομένων είχε ως αποτέλεσμα η έκρηξη που σημειώθηκε το Σάββατο στο εργοστάσιο της «Fibran» στη Νιγρίτα Σερρών.

Ο ένας εργαζόμενος νοσηλεύεται με εγκαύματα στο νοσοκομείο και οι άλλοι δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ το εργοστάσιο λειτουργούσε, με εντολή της εργοδοσίας πραγματοποιήθηκε συντήρηση του λέβητα φυσικού αερίου από εργαζόμενους εν ώρα εργασίας, κάτι που υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες οδήγησε σε ανάφλεξη από το αέριο και προκάλεσε την έκρηξη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν σε αυτοψία στο εργοστάσιο, όμως σε κάθε περίπτωση, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, τίθεται σοβαρό ζήτημα μη τήρησης των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας.

Να σημειωθεί πως η «Fibran» είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής μονωτικών υλικών στη χώρα, με την εντατικοποίηση της δουλειάς να φαίνεται ότι χτυπάει «κόκκινο».

Στο νοσοκομείο από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν εκπρόσωποι σωματείων προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση των τραυματιών, να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους και να αναδείξουν την ανάγκη να ληφθούν μέτρα υγείας και ασφάλειας της εργασίας στους χώρους δουλειάς.

«Οι αιτίες που δημιούργησαν τα Τέμπη, τη "Βιολάντα", την έκρηξη τώρα στη "Fibran", τους πάνω από 200 νεκρούς εργάτες σε μια χρονιά σε χώρους δουλειάς, όπως για παράδειγμα τον νεκρό συνάδελφό μας στο TITAN πριν από 6 μήνες, έχουν ονοματεπώνυμο», σημειώνει το Συνδικάτο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Β. Ελλάδας.

Και βάζει στο στόχαστρο την εργοδοσία, «που βρίσκει περιττό έξοδο την ασφάλεια των εργαζομένων και δεν διστάζει μπροστά σε κανένα έγκλημα όταν πρόκειται για το κέρδος, πόσο μάλλον που οι περιφερειακοί πόλεμοι απαιτούν αυξημένα υλικά για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων περιοχών. Τα κέρδη και οι εξαγωγές της εταιρείας αυξάνονται, με σταθερή κερδοφορία εκατομμυρίων τα τελευταία χρόνια, την ίδια ώρα που η εντατικοποίηση χτυπά "κόκκινο" και δημιουργεί τους όρους για εργατικά "ατυχήματα"».

Επίσης σημειώνει ότι το κράτος και οι κυβερνήσεις «όχι μόνο έχουν διαλύσει την Επιθεώρηση Εργασίας», αλλά «με τους αντεργατικούς νόμους τους και τις πολιτικές τους μετατρέπουν τους χώρους δουλειάς σε παγίδες θανάτου».

«Είμαστε όμως εμείς, οι εργαζόμενοι, μαζί με τα σωματεία μας, που έχουμε τη δύναμη και κάθε λόγο να οργανωθούμε και να παλέψουμε για τις ζωές μας, για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και στις μεταφορές. Οι εργαζόμενοι με την πάλη τους έχουν τη δύναμη να επιβάλουν μέτρα ασφαλείας», τονίζει το Συνδικάτο και απαιτεί: Να διερευνηθούν πλήρως και χωρίς καμία συγκάλυψη τα αίτια του συγκεκριμένου εργοδοτικού εγκλήματος και να καταλογιστούν όλες οι ευθύνες. Να παρθούν τώρα ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Να μη χαθεί ούτε ευρώ από το εισόδημα των εργαζομένων μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές από την έκρηξη.