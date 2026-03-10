ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ «TASTY»

Απεργούν σήμερα για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα Τρίτη οι εργαζόμενοι της «Tasty», όπως αποφάσισαν μέσα από συνελεύσεις του επιχειρησιακού τους σωματείου, «ως απάντηση στην αδιαλλαξία της εργοδοσίας και στην κοροϊδία που συνεχίζεται στις διαπραγματεύσεις για την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας».

Το Σωματείο καταγγέλλει πως το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες συναντήσεις του ΔΣ με τη διοίκηση της εταιρείας. «Παρά τις συγκεκριμένες προτάσεις που καταθέσαμε για μια σύμβαση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας, η εργοδοσία επιμένει να προτείνει εξευτελιστικούς όρους, υποτιμώντας το σύνολο των εργαζομένων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στη συνέχεια τονίζει πως «είναι πρόκληση να ζητούν από τους εργαζόμενους να συμβιβαστούν με μισθούς που δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές ανάγκες, την ώρα που τα κέρδη της εταιρείας αυξάνονται από τον δικό μας καθημερινό μόχθο.

Κάθε φορά που οι εργαζόμενοι οργανώνονται και διεκδικούν, η εργοδοσία προσπαθεί να καλλιεργήσει φόβο και υποταγή. Δεν θα περάσει! Η απάντηση των εργαζομένων είναι ο συλλογικός αγώνας, η ενότητα και η οργάνωση στο σωματείο μας».

Και υπογραμμίζει ότι «η απεργία της Τρίτης είναι μήνυμα ότι δεν κάνουμε πίσω από το δικαίωμά μας σε αξιοπρεπείς μισθούς και δουλειά με δικαιώματα».

Το Σωματείο διεκδικεί την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και καθολική εφαρμογή σε όλους τους εργαζόμενους. Επιπλέον απαιτούν κατάργηση της εργολαβίας μέσω της Adecco και άλλων «δουλεμπορικών» και μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που εργάζονται μέσω εργολάβων. Επαναφορά και κατοχύρωση όλων των επιδομάτων (ανθυγιεινό, βάρδιας, επικινδυνότητας κ.λπ.). Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού - Οχι άλλες εξαντλητικές βάρδιες. Κατάργηση της αυθαίρετης διευθέτησης του χρόνου εργασίας και των αδειών και βελτίωση παροχών (bonus, επιδόματα, λίτρα βενζίνης κ.λπ.). Τήρηση του 8ωρου - 5ήμερου με πλήρη πληρωμή υπερωριών.