ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - ΜΑΙΕΣ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ - ΒΟΗΘΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ

Στους δρόμους για προσλήψεις και αυξήσεις, για την Υγεία του λαού, κόντρα στην εμπορευματοποίηση

Κάλεσμα στο παναττικό συλλαλητήριο νοσηλευτών - βοηθών νοσηλευτών - μαιών - τραυματιοφορέων - βοηθών θαλάμου, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μάρτη στις 5 μ.μ. στο Σύνταγμα, απευθύνουν Σωματεία Εργαζομένων των νοσοκομείων στην Αττική.

Σε κοινό κάλεσμα εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τα ψέματα της κυβέρνησης ότι «το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του», ή ότι «θέλουμε να προσλάβουμε νοσηλευτές αλλά δεν βρίσκουμε».

«Αγανακτούμε γιατί ενώ εμείς και όλος ο λαός πληρώνουμε τα ματωμένα υπερπλεονάσματα, βλέπουμε τον χορό των δισ. για τον πόλεμο, το πάρτι εκατομμυρίων των επιχειρηματικών και κατασκευαστικών ομίλων στα νοσοκομεία, τις στημένες κυβερνητικές φιέστες και ζούμε από πρώτο χέρι το επίπεδο των υπηρεσιών Υγείας που "επιστρέφεται" στους εργαζόμενους», σημειώνουν, καταρρίπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα. Μάλιστα, παρουσιάζουν και τα επίσημα στοιχεία του ΑΣΕΠ και του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τα οποία:

Μειώθηκαν κατά 21.896 οι μόνιμοι εργαζόμενοι στην Υγεία από το 2013 (από 93.580 τον Γενάρη 2013, 78.220 τον Γενάρη 2020 και 71.684 τον Αύγουστο 2025) και κατά 1.033 οι συμβασιούχοι από το 2021 (από 41.831 τον Οκτώβρη 2021, 40.798 τον Αύγουστο 2025).

Ολόκληρο το 2025 δεν προκηρύχθηκε ούτε μία μόνιμη θέση νοσηλευτικού, διοικητικού, παραϊατρικού και τεχνικού προσωπικού, αν και το 2024 και 2025 οι αποχωρήσεις / συνταξιοδοτήσεις ξεπέρασαν τις 4.500.

Η πολυδιαφημισμένη προκήρυξη για 1640 νοσηλευτές και βοηθούς είναι σταγόνα στον ωκεανό των πάνω από 20.000 κενών θέσεων.

«Γνωρίζουμε ότι είναι πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ η υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων μονάδων Υγείας, ο προσανατολισμός στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία, σε βάρος των κοινωνικών αναγκών.

Παλεύουμε κόντρα στην πλειοψηφία της διοίκησης της ΠΟΕΔΗΝ και στις διοικήσεις των ΕΝΕ, ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και ΠΑΣΟΝΟΠ, που στηρίζουν την κυβερνητική πολιτική πιο φανατικά και από τα κυβερνητικά στελέχη.

Απάντηση μπορεί να δώσει ο οργανωμένος, συντονισμένος αγώνας των σωματείων μας, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, ενάντια στην εγκληματική πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας στον βωμό του κέρδους», καταγγέλλουν τα Σωματεία και απαιτούν μεταξύ άλλων:

Προσλήψεις για την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων. ΣΤΟΠ στις διπλοβάρδιες και την κατάργηση του 8ωρου.

Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Επαναφορά κλιμακίου 2016 - 2018.

Διπλασιασμό του ανθυγιεινού επιδόματος και της αποζημίωσης για νύχτα, αργίες, Κυριακές.

Λήψη μέτρων για τους εργαζόμενους με παιδιά, ιδιαίτερα τις μητέρες και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Αμεση ένταξη στα Βαρέα - Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, με μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας.

Καθηκοντολόγια με βάση τις νοσηλευτικές πράξεις στα προγράμματα σπουδών των νοσηλευτικών σχολών. Κατάργηση της νομικής ευθύνης των νοσηλευτών για την εκτέλεση επιπλέον πράξεων από βοηθούς νοσηλευτές.

Δημιουργία ενιαίας κατηγορίας νοσηλευτικού προσωπικού με πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Στάσεις εργασίας στο «Αττικόν» για κατεπείγουσες προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών

Στην ίδια κατεύθυνση, σε καθημερινές δίωρες στάσεις εργασίας (7 π.μ. - 9 π.μ.) και διαμαρτυρίες προχωρούν από χθες οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο «Αττικόν», αντιδρώντας στην υποστελέχωση και την επικίνδυνη κατάσταση που παραμένει στο ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπως και στα υπόλοιπα Τμήματα.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που παραθέτει το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου:

Το ΤΕΠ του «Αττικόν» το 2021 αριθμούσε 41 νοσηλευτές και τώρα 26! Δηλαδή 15 νοσηλευτές λιγότεροι! Επιπλέον, το Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας, που υπάγεται στο ΤΕΠ, αριθμούσε 16 εργαζόμενους και τώρα αριθμεί 7!

«Το Νοσοκομείο "Αττικόν" αναπτύσσεται άναρχα και εις βάρος των υγειονομικών, αφού νέες θέσεις (πόστα) έχουν ανοίξει π.χ. fast track χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, το οποίο έχει γίνει λάστιχο. Η ανακύκλωση του ίδιου εξουθενωμένου προσωπικού, οι μετακινήσεις και τα προσωρινά μπαλώματα είναι "λύσεις" που εφαρμόζονται χρόνια και έχουν αποτύχει.

Επιπλέον, πέρα από τον καθημερινό φόρτο, την εξάντληση, τα χιλιάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες που είναι μόνιμο καθεστώς: Η προσέλευση ασθενών αυξάνεται συνεχώς, ιδιαίτερα λόγω της διάλυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Δυτική Αθήνα. Ασθενείς νοσηλεύονται στο ΤΕΠ επί ώρες και ολόκληρες μέρες μετά την εισαγωγή τους. Δεν φτάνουν τα ράντζα στους διαδρόμους, έχει μετατραπεί μέχρι και το ΤΕΠ σε άτυπη κλινική», καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων.

Ηδη το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου με έγγραφά του έχει αναδείξει ότι η στελέχωση και τα πλάνα εργασίας πολλών εφημεριών είναι επισφαλή για τη λειτουργία του Τμήματος, για τους ασθενείς και το προσωπικό που καλείται να εργαστεί στην εφημερία του νοσοκομείου. Το Σωματείο έχει καταγγείλει δεκάδες φορές την κατάσταση στις γενικές εφημερίες του νοσοκομείου, ενώ κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα για τη Βραχεία Νοσηλεία στις 13/10/2025.

«Καταλαβαίνει μήπως τώρα ο κ. Γεωργιάδης τι εννοούσαμε όταν του δηλώναμε ότι "δεν φτάνουν οι ανακαινίσεις και τα ντουβάρια"; Πόσο ακόμα θα βαφτίζεται "αντοχή του συστήματος" η υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων;

Δεν αντέχουμε άλλο και δεν ανεχόμαστε άλλο να δουλεύουμε χωρίς επαρκές προσωπικό, να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών», διαμηνύει το Σωματείο, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή στο νοσηλευτικό συλλαλητήριο της Κυριακής, και στην απεργία των νοσοκομειακών γιατρών στις 18 Μάρτη και όλων των υγειονομικών στις 19 Μάρτη.

Οι εργαζόμενοι στο «Αττικόν» απαιτούν: Εκτακτες κατεπείγουσες προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών για τα ΤΕΠ. Να λειτουργήσει η Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας ή να αποδεσμευτεί και να στελεχωθεί με προσωπικό. Μέχρι τότε, αναπροσαρμογή των πόστων. Αμεση ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.