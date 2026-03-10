ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Η Κούβα δεν είναι μόνη της!

Μεγάλη συγκέντρωση διεθνιστικής αλληλεγγύης στην Κούβα και στον ηρωικό λαό της οργανώνει το ΚΚΕ την Τετάρτη 11 Μάρτη, στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Στη συγκέντρωση θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα ακολουθήσει πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Στο κάλεσμά της για τη συγκέντρωση η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ επισημαίνει μεταξύ άλλων:

Μαχητική αλληλεγγύη στον αγωνιστή κουβανικό λαό και μαζική καταδίκη του αποκλεισμού και των απειλών του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού.

Ο κουβανικός λαός θα νικήσει!

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, μαζί με τον λαό και τη νεολαία, εκφράζουν τη διεθνιστική τους αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας, που περήφανα αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα των ΗΠΑ πάνω από 6 δεκαετίες.

Καταδικάζουμε τον πολύχρονο αποκλεισμό και τα νέα εγκληματικά μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ, που αποθρασυμένη από την πρόσφατη ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα, ενισχύει παραπέρα τον βάρβαρο αποκλεισμό του Νησιού της Επανάστασης. Τα μέτρα στερούν την Κούβα από την προμήθεια καυσίμων, φαρμάκων, ακόμα και τροφίμων! Για να τη στραγγαλίσουν οικονομικά και να γονατίσουν τον λαό της! Πρόκειται για πολιτική γενοκτονίας!

Η πρόσφατη εμπειρία της Γάζας αποδεικνύει πως οι ιμπεριαλιστές δεν διστάζουν να διαπράξουν κανένα έγκλημα για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους. Το σενάριο μιας στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στην Κούβα είναι υπαρκτό. Τα ιμπεριαλιστικά προσχήματα πως η Κούβα αποτελεί "απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ" είναι γελοία.

Ο λαός και η νεολαία της Αθήνας στο πλευρό της Κούβας. Η διεθνιστική αλληλεγγύη είναι όπλο στα χέρια των λαών.





Η Κουβανική Επανάσταση πέρασε μέσα από φωτιά και σίδερο!

Φέτος συμπληρώθηκαν 67 χρόνια από τη νίκη του ένοπλου αγώνα, όταν ο στρατός των Κουβανών επαναστατών ανέτρεψε τη λαομίσητη δικτατορία του Μπατίστα και μπήκε θριαμβευτικά στην Αβάνα, με επικεφαλής τον Κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο και τον Τσε Γκεβάρα, τον Γενάρη του 1959.

Η Κουβανική Επανάσταση αποτέλεσε την πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση στην αμερικανική ήπειρο και απέδειξε πως οι λαοί με την πάλη τους έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα, να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους και να καθορίσουν την πορεία της πατρίδας τους με βάση τα συμφέροντα του λαού της.

Η επαναστατική εξουσία έθεσε τα θεμέλια για κοινωνικές κατακτήσεις και δικαιώματα στην Εργασία, στη Μόρφωση, στην Υγεία, στον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό, που στερούνται ακόμα και σήμερα οι εργαζόμενοι και οι λαοί στην αμερικανική ήπειρο και σε άλλες περιοχές.

Η Κουβανική Επανάσταση στήριξε με ανιδιοτέλεια και θυσίες τα απελευθερωτικά κινήματα άλλων λαών στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική κ.α. Η Κούβα συνεχίζει να στηρίζει διεθνιστικά τους λαούς του κόσμου, όπως αποδείχθηκε την περίοδο της πανδημίας με τις Ιατρικές Μπριγάδες "Χένρι Ριβ", παρά τις σημαντικές δυσκολίες που προκαλεί ο αποκλεισμός. Γι' αυτό έχει τη συμπάθεια και τη στήριξη εκατομμυρίων εργαζομένων σε όλο τον κόσμο, όπως και του ελληνικού λαού.

Το 2026 σηματοδοτεί τα 100 χρόνια από τη γέννηση του ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, Φιντέλ Κάστρο, που θα ζει στην ιστορική μνήμη και τη συλλογική συνείδηση των λαών, στους αγώνες των καταπιεσμένων για την απαλλαγή από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για τη νέα σοσιαλιστική - κομμουνιστική κοινωνία.





Να τερματιστεί τώρα ο βάρβαρος ιμπεριαλιστικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα!

Να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των ΗΠΑ περί "κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας".

Η ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα να τοποθετηθούν καθαρά για τον τερματισμό του εγκληματικού αποκλεισμού.

Κάτω τα χέρια από την Κούβα!».

Οι προσυγκεντρώσεις για το Σύνταγμα

Οι προσυγκεντρώσεις της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ και των αντίστοιχων Οργανώσεων της ΚΝΕ έχουν οριστεί για τις 18.15 στα εξής σημεία:

Στύλοι Ολυμπίου Διός: Οι Οργανώσεις Ανατολικού, Νότιου Τομέα και των Μεσογείων - Λαυρεωτικής.

Προπύλαια: Οι Οργανώσεις Σπουδάζουσας, Α' Αθήνας και Εκπαιδευτικών.

Παλιά Βουλή: Οι κλαδικές Οργανώσεις και οι Οργανώσεις της Βορειοδυτικής Αττικής.

Πλατεία στο Μοναστηράκι: Οι Οργανώσεις του Πειραιά, της Νοτιοδυτικής Αθήνας, των Δυτικών, της Βόρειας και Βορειοδυτικής Αθήνας.

Πλατύ άνοιγμα από τις Οργανώσεις του Κόμματος και της ΚΝΕ

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στη συγκέντρωση απευθύνουν στους εργαζόμενους και στη νεολαία οι Οργανώσεις του Κόμματος και της ΚΝΕ. Με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εξορμήσεων, στολίζοντας με πανό γειτονιές και χώρους Εκπαίδευσης, καλούν τον καθένα και την καθεμιά να πάρει θέση στο Σύνταγμα και έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία, διαδηλώνοντας για τα διαχρονικά εγκλήματα του ιμπεριαλισμού. Για να εκφραστεί πλατιά η αλληλεγγύη στον λαό και στο ΚΚ της Κούβας, που βασισμένοι στις επαναστατικές τους παρακαταθήκες αντιπαλεύουν την επιθετικότητα, τις υπονομευτικές ενέργειες και τις δυσκολίες που δημιουργεί η κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επίθεσης. Αλλά και σε όλους τους λαούς - θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας, όπως αυτοί στη Μέση Ανατολή, που είναι οι μόνοι αρμόδιοι να καθορίσουν τις εξελίξεις στις χώρες τους.