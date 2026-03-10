Αύριο στο υπουργείο Υγείας οι ειδικευόμενοι γιατροί

Σε στάση εργασίας (12 μ. - 3 μ.μ.) και κινητοποίηση στη 1.30 μ.μ. στο υπουργείο Υγείας προχωρά αύριο Τετάρτη η ΟΕΝΓΕ, δίνοντας φωνή στους ειδικευόμενους γιατρούς στον αγώνα κόντρα στην εντατικοποίηση και στην επαγγελματική εξουθένωση, που αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο ιατρικών λαθών.

Με τον μέσο όρο εβδομαδιαίας εργασίας των ειδικευόμενων να ανέρχεται σε 72 ώρες και τις μέρες ανάπαυσης να μην ξεπερνούν τις 4-5 τον μήνα, οι ειδικευόμενοι με την ΟΕΝΓΕ λένε «ως εδώ με τις ατελείωτες απλήρωτες ώρες υπερωρίας, εκτός των εφημεριών», με το εξευτελιστικό ωρομίσθιο, με τη μετακύλιση ευθυνών και την ανάθεση αλλότριων καθηκόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει ότι οι ειδικευόμενοι αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμο, φτηνό, «ευέλικτο» επιστημονικό δυναμικό, που τους προορίζουν για να μπαλώνουν όπως - όπως τις τραγικές ελλείψεις του δημόσιου συστήματος Υγείας, εξαναγκάζοντάς τους σε αρκετές περιπτώσεις να εφημερεύουν χωρίς την παρουσία ειδικευμένου γιατρού, ή σε Τμήματα που δεν έχουν καμία σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους. Ολα αυτά βάζουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών, γι' αυτό και η ΟΕΝΓΕ επαναφέρει διεκδικήσεις για την ειδικότητα, όπως το να μην υπάρχει κανένας φραγμός, να καταργηθεί η αναμονή, και μέχρι να μηδενιστεί, ο χρόνος αυτός να είναι συντάξιμος, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και επιδότηση στο 80% του βασικού μισθού, ο οποίος πρέπει να αυξηθεί στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Απαιτεί ακόμα αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για δωρεάν εκπαίδευση, αποσύνδεση της εκπαίδευσης των γιατρών από τις επιχορηγήσεις των φαρμακευτικών εταιρειών, εξασφάλιση, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης για όλους τους ειδικευόμενους κ.λπ., χωρίς καμία εμπλοκή του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα.

Στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, η Ενωση Νοσοκομειακών Γιατρών καλεί αύριο Τετάρτη στις 12 μ. στην κινητοποίηση στην είσοδο του ΓΝΘ «Γ. Παπαγεωργίου», όπου οργανώνεται η αγωνιστική «υποδοχή» του υπουργού «εμπορίου της Υγείας».

Επίσης καλεί στην πανελλαδική κλαδική απεργία της ΟΕΝΓΕ στις 18 Μάρτη, με συγκέντρωση στις 10 π.μ. στην πύλη του Ιπποκράτειου.