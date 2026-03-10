ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ

Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους κτηνοτρόφους τη στιγμή που έχουν θανατωθεί μισό εκατομμύριο ζώα!

Να πάρει ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων που πλήττονται εξαιτίας των ζωονόσων, απαίτησε για άλλη μια φορά το ΚΚΕ κατά τη διάρκεια συζήτησης Επίκαιρης Ερώτησης του Κόμματος για την εγκληματική διαχείριση των ζωονόσων και τη θυσία του κτηνοτροφικού κεφαλαίου για τα κέρδη των ομίλων.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Βασίλης Μεταξάς, που ανέπτυξε την Επίκαιρη Ερώτηση, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «παραμένει πιστός τροχονόμος των εξαγωγικών μονοπωλίων», εξηγώντας πως με οδηγό τα διάφορα ευρωενωσιακά πρωτόκολλα «σπρώχνετε χιλιάδες οικογένειες βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων και αγροτών οι οποίοι παράγουν ζωοτροφές στην εξαθλίωση, γιατί μέλημά σας είναι να μην τσαλακωθεί το εμπορικό προφίλ μιας χούφτας μεγαλοεξαγωγέων φέτας. Να μην ταρακουνηθούν τα εκατομμύρια από τα κέρδη τους, κι ας καεί το σύμπαν. Ηδη γι' αυτά τα εκατομμύρια των κερδών μιας χούφτας μεγαλοεξαγωγέων φέτας πληρώνουμε 500.000 κατεστραμμένα ζώα και πάνω από 2.000 οικογένειες οι οποίες αυτήν τη στιγμή είναι "στον αέρα"».

«Δεν είναι απλή ανικανότητα. Είναι συνειδητή εγκληματική πολιτική. Αποδεικνύετε ότι αξιοποιείτε τη ζωονόσο για να τρέξετε τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, δηλαδή το ξεκλήρισμα του μικρού παραγωγού και τη συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγα χέρια», επεσήμανε.

Ο Β. Μεταξάς υπενθύμισε ότι μέχρι και η επιστημονική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) προκρίνει τον εμβολιασμό, καθώς «ακόμα και αυτοί δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματικότητα», αποδεικνύοντας πως η μέχρι τώρα άρνηση της εμβολιαστικής κάλυψης δεν ήταν μια «επιστημονική» απόφαση, «αλλά μια καθαρά πολιτική και οικονομική επιλογή, με μοναδικό κριτήριο τη διασφάλιση της κερδοφορίας των μεγαλοεξαγωγέων».

Αναφερόμενος και σε άλλες πλευρές της καταστροφικής στρατηγικής που ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων, σημείωσε πως είναι αντιμέτωποι και με τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν σε υπηρεσίες, με την «εργολαβοποίηση» της καταστροφής της κτηνοτροφίας, αλλά και με την απαράδεκτη λογική της «ατομικής ευθύνης», η οποία μεταφέρει τις ευθύνες του αστικού κράτους στις πλάτες των κτηνοτρόφων. Πρόσθεσε δε ότι αποτελεί «κορυφαία πρόκληση» η απόφαση της κυβέρνησης να αναθέσει στις τράπεζες το πρόγραμμα ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, στην απάντησή του επέμεινε στα έωλα «επιστημονικοφανή» επιχειρήματα, όλα ενταγμένα στην αντιαγροτική στρατηγική της ΕΕ, όπως ότι ο εμβολιασμός είναι «επιστημονικά αλλά και επιχειρησιακά επισφαλής», ισχυριζόμενος ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια, τη στιγμή που και στην Ελλάδα υπάρχουν ικανοί επιστήμονες γι' αυτήν τη διαδικασία.

Αλλωστε, ο ίδιος παραδέχτηκε κυνικά ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης γίνονται με κριτήριο τα συμφέροντα των μεγαλοεξαγωγέων και όχι των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων, λέγοντας πως «αν προχωρήσουμε σε εμβολιασμό θα χρειαστούμε περίπου 10 χρόνια μέχρι να ανακτήσουμε το ελεύθερο καθεστώς ως χώρα, με ό,τι περιορισμό σημαίνει αυτό για τις εξαγωγές».

Στη δευτερολογία του ο Β. Μεταξάς κατήγγειλε την κοροϊδία των κτηνοτρόφων από την κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι έχουν θανατωθεί μισό εκατομμύριο ζώα, με χιλιάδες λαϊκές οικογένειες να βρίσκονται σε απόγνωση, αλλά και ότι τα ψίχουλα που υποτίθεται πως θα μπορούσαν να καλύψουν έναν χρόνο έχουν ήδη τελειώσει στα μισά του μηνά. Συμπλήρωσε δε ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης περί παγώματος των φορολογικών υποχρεώσεων των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων επίσης δεν έχουν προχωρήσει, με αποτέλεσμα να καλούνται να πληρώνουν κανονικά.