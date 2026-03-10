ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ

Συμμαχία με αντιδραστικούς Προέδρους χωρών της Λατινικής Αμερικής

Σε άλλη μια κίνηση που υπάγεται στο προωθούμενο «δόγμα Ντονρόε» (μια παράφραση του αποικιοκρατικού δόγματος Μονρόε), το Σάββατο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε στο Μαϊάμι σύνοδο με τους ηγέτες 12 νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής, με τον πομπώδη τίτλο «Ασπίδα της Αμερικής». Στη σύνοδο ο Τραμπ, αναπαράγοντας τα γνωστά προσχήματα περί «καταπολέμησης των ναρκωτικών» και «τάξης και ασφάλειας», ανακοίνωσε τη δημιουργία «στρατιωτικής συμμαχίας» γι' αυτόν τον σκοπό και υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία της. Οπως είπε με στόμφο, «σε αυτήν την ιστορική μέρα συγκεντρωνόμαστε για να ανακοινώσουμε μια νέα στρατιωτική συμμαχία για την εξάλειψη των εγκληματικών καρτέλ που μαστίζουν την περιοχή μας», και πρόσθεσε με τον γνωστό κυνισμό του: «Η ουσία της συμφωνίας είναι η δέσμευση για χρήση θανατηφόρας στρατιωτικής βίας για την καταστροφή των καρτέλ. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Απλώς πρέπει να μας πείτε πού βρίσκονται». Η νέα αυτή συμμαχία επί της ουσίας έχει στόχο να πληγεί η δράση ανταγωνιστών των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως η Κίνα και η Ρωσία.

Συμμετείχαν οι Πρόεδροι Αργεντινής, Ονδούρας, Κόστα Ρίκα, Δομινικανής Δημοκρατίας (που διέκοψε τη συνεργασία με Κουβανούς γιατρούς), Ισημερινού, Παναμά, Ελ Σαλβαδόρ, Παραγουάης, Γουιάνας, Τρινιντάντ και Τομπάγκο και ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, που αύριο ορκίζεται Πρόεδρος στη Χιλή. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πολιτικοί αυτοί πήραν το κυβερνητικό τιμόνι μετά τις λεγόμενες «αριστερές» κυβερνήσεις, δηλαδή τη σοσιαλδημοκρατική διαχείριση που έσπειρε απογοήτευση και επιδείνωσε τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων.

Φυσικά η σύνοδος με ομοϊδεάτες του Τραμπ δεν μπορούσε παρά να περιλαμβάνει και νέες απειλές κατά της Κούβας, μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα, όπου έχει πατήσει γερά «πόδι» και ελέγχει τις ροές των υδρογονανθράκων. Είχαν προηγηθεί άλλες κυνικές δηλώσεις του Τραμπ ότι «όταν ολοκληρώσουμε με το Ιράν θα ασχοληθούμε με την Κούβα».

Ο Πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, απαντώντας στις απειλές αυτές, σε ανάρτησή του στο «Χ» χαρακτήρισε τη σύνοδο «επίθεση κατά της ανακήρυξης της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ως Ζώνης Ειρήνης, επίθεση στις επιδιώξεις της περιφερειακής ολοκλήρωσης και κδήλωση της προθυμίας να υποταχθεί στα συμφέροντα του ισχυρού γείτονα του Βορρά βάσει των αρχών του δόγματος Μονρόε».

Και πρόσθεσε ότι «η μικρή αντιδραστική και νεοαποικιακή Σύνοδο Κορυφής της Φλόριντα στόχευε να αποδεχτούν τη θανατηφόρα χρήση της στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ για την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων, την τάξη και την ηρεμία στις χώρες τους».

Ο Μπρούνο Ροντρίγκεζ Παρίγια, υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, ανέφερε επίσης χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για μια σαφή και επικίνδυνη οπισθοδρόμηση στη μακρά και δύσκολη διαδικασία ανεξαρτησίας των λαών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής».

Στην ίδια την Κούβα συνεχίζονται τα προβλήματα με την ηλεκτροδότηση, απόρροια της έλλειψης καυσίμων από τον πρόσφατο αποκλεισμό στην προμήθειά τους τον οποίο επέβαλαν οι ΗΠΑ, επιδιώκοντας την ακόμα μεγαλύτερη ασφυξία του νησιού, και των δυσκολιών στη συντήρηση των εργοστασίων παραγωγής, όπου συμβαίνουν συχνές βλάβες.

Χθες έγινε γνωστό και ότι υπηρεσίες του ΟΗΕ βρίσκονται σε συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για άρση του πετρελαϊκού αποκλεισμού στην Κούβα, ώστε να επιτραπεί η εισαγωγή καυσίμων για ανθρωπιστικούς σκοπούς.